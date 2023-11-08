Обереговая линия: ВС РФ сдерживают противника на Днепре

Вооруженные формирования Украины не прекращают попытки форсировать Днепр. Противнику ценой больших потерь удалось занять часть домов в поселке Крынки на правом берегу реки. Сейчас боевики заблокированы в населенном пункте и не могут подтянуть дополнительные резервы. По данным Минобороны РФ, только на херсонском направлении 7 ноября противник потерял до 130 человек и три автомобиля. Эксперты считают, что в районе Крынок сложилась непростая ситуация, но в ближайшее время надо ждать нашу контратаку.

Бои в районе Крынок

На херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра, сообщили 7 ноября в Минобороны России.

— В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля, — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, бои в районе Крынок шли не один день. Украинские подразделения переправились еще несколько дней назад и пытались атаковать поселок. Но были оттуда выбиты. За выходные ВФУ накопили силы в лесном массиве на берегу реки, пояснили собеседники издания. Российские войска наносили удары по местам сосредоточения, но без особых успехов. Утром 6 ноября ВФУ пошли в атаку на поселок и смогли занять часть домов и выйти к прибрежной дороге. Но сейчас они заблокированы и пока не могут подтянуть дополнительные резервы.

В ночь на 7 ноября по местам сосредоточения ВФУ на противоположном берегу Днепра было нанесено несколько ракетных и авиационных ударов. Но полностью изолировать украинские части в поселке пока не удалось, сообщили собеседники «Известий».

Украина настойчиво, не считаясь с потерями, пытается перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин.

— У них это получается, и они продвигаются — это говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное , — объяснил он. — Я не готов давать советы, но очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил.

«Правда на стороне России»

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо и обсудил перспективные проекты в военно-технической области, сообщили 7 ноября в Министерстве обороны.

В ходе встречи Шойгу заявил о равноправном сотрудничестве между странами в разных сферах, включая оборону. Также он отметил, что позиции России и Никарагуа в вопросах глобальной и региональной безопасности едины.

— Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать , обращать внимание на недопустимость подобного поведения, — сказал Сергей Шойгу.

Главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Авилес Кастильо (третий слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа) на встрече в Москве Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Хулио Авилес Кастильо заявил, что Киев ведет борьбу с Москвой от лица НАТО и пытается дестабилизировать ситуацию в России. А также указал на то, что США и их союзники оказывают деструктивное воздействие на страны, которые располагаются рядом с Россией и близко к Китаю.

— Правда на стороне России. Потому что безопасность России действительно находилась под угрозой и народ на юго-востоке Украины регулярно подвергался нападениям, — отметил главнокомандующий армией Республики Никарагуа.

Кроме того, Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали.

— Российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, и в последние годы они приобрели позитивную динамику, — сказал Сергей Шойгу.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об укреплении связей в области обороны.

Удерживая рубежи

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком и краснолиманском направлениях , сообщили в Минобороны РФ 7 ноября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили семь атак и нанесли поражение личному составу и технике противника в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки в ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили атаку противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли поражение скоплениям войск и техники двух бригад ВФУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение личному составу и технике двух бригад ВФУ в районе Угледара и Старомайорского в ДНР.

На запорожском направлении российская группировка войск нанесла поражение войскам и технике трех бригад ВФУ в районах Работино, Малой Токмачки и Степового.

Под прикрытием снайперов

Военному корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову удалось пообщаться с российскими снайперами и бойцами добровольческого отряда «Барс» на южнодонецком направлении.

По их словам, в подразделении не принято хвастаться успехами и о выполненных задачах они рассказывают без подробностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Мы не говорим о таких вещах, это наше правило. Есть поговорка: бумага всё покажет, — рассказал командир отряда снайперов с позывным Тренер.

Перед выполнением боевой задачи снайпера добровольческого отряда «Барс-155» проверяют оружие и сверяют метеоданные. Расчеты производятся как по приборам, так и на обычной бумаге.

— У меня бумажечка есть, это таблица стрельбы. Пишется под разную погоду. Сейчас под осеннюю. Примерная средняя температура и средние метеоданные, — указал снайпер с позывным Ястреб.

В составе группы тяжелых снайперов есть боец с противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Применяется ПТРК, когда противник оказывается за пределами зоны досягаемости снайперской винтовки — более 1 км. Как подчеркнул командир отряда снайперов с позывным Тренер, военнослужащие не играют в снайперские дуэли с противником.

Сбиты Су-27 и МиГ-29

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 760 бойцов ВФУ и 20 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 7 ноября.