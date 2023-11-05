Испытанному верить: почему США провалили запуск ракеты Minuteman III

Сбой при пуске американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг на тихоокеанском побережье США говорит о том, что это уже серьезно устаревший комплекс, у которого исчерпан запас модернизации. 1 ноября ее испытания были прерваны из-за некой «аномалии» во время полета. Заявление об этом сделано командованием глобальных операций ВВС США. «Известия» разбирались, что же случилось с американской основной МБР и как вообще обстоят дела с одной из частей звездно-полосатого ядерного щита .

Ракета-рекордсмен

Стратегические ракеты запускают несколько раз в год с целью проверки их технического состояния, а также для проведения испытаний каких-то нововведений в их конструкции. Совсем недавно подобные испытания российской МБР «Ярс», стартовавшей с полигона в Плесецке, прошли успешно.

Американская основная ракета Minuteman III запускалась 1 ноября с западного ракетного полигона Ванденберг в сторону Тихого океана .

Заранее были объявлены зоны возможного падения ступеней — это устоявшаяся международная практика. По зонам было ясно, что пуск будет выполнен на межконтинентальную дальность. После пуска появились фото и видео траектории полета ракеты — на активном участке полета, когда работают двигатели, ее могут наблюдать жители многих районов в радиусе сотен километров от точки запуска. В конце видимой части следа есть действительно некоторое отклонение — вероятно, это есть та самая «аномалия» .

Пусковая шахта ракеты Minuteman III на базе ВВС Майнот Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Межконтинентальная Minuteman III — классическая составная ракета с первой, второй и третьей маршевыми, боевой ступенью и разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения . Ступени ракеты разгоняют ее после старта последовательно в течение нескольких минут.

И вот командование США сообщило о том, что запуск был прерван из-за некой «аномалии» в поведении ракеты на пятой минуте полета. Это значит, что проблемы случились в самом конце работы двигателей разгона — видимо, на этапе работы третьей ступени, то есть фактически уже в космическом пространстве.

Испытательные пуски ракет Minuteman III проходят один-два раза в год. Предыдущий был успешно выполнен в апреле 2023 года, до этого — в августе 2022-го . Всего же за время службы МБР LGM-30G Minuteman III выполнено более 300 пусков. И это неудивительно, ведь Minuteman III — это ракета-рекордсмен. Рекордсмен-долгожитель .

Угроза из шахты

Программа создания новой твердотопливной ракеты для ВВС США с повышенной точностью наведения разделяющихся боеголовок была начата в 1965 году. Ее разработал концерн Boeing с использованием опыта созданных ранее подобных же ракет Minuteman I и II. Ими в 1960-е годы США обеспечили массовое развертывание шахтных МБР, заложившее основы некоторого количественного превосходства американской ядерной триады.

США вырвались вперед за счет рационального использования технологического превосходства: твердое смесевое ракетное топливо позволило создать баллистические боеприпасы с высокими эксплуатационными данными — простые в производстве и безопасные в эксплуатации .

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Уоррен Фото: AP Photo/U.S. Air Force/Senior Airman Sarah Post

Достижения в химической промышленности, в электронике, в материаловедении использовали американцы, и Советский Союз догнал технологический уровень военного ракетостроения только к 1980-м годам , размещая в 1960–1970-е на боевом дежурстве в основном жидкостные изделия, у которых были некоторые особенности и недостатки.

К слову, для сокращения нашего отставания и достижения паритета с США по технологиям очень много сделал Дмитрий Устинов, который руководил советским ВПК в те годы. Именно он стоял у основ советского твердотопливного ракетостроения, которое в итоге дало нашей стране «Тополь», «Тополь-М», «Булаву» и «Ярс» , разработанные Московским институтом теплотехники.

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И во многом наши ракетчики оглядывались на рубеже 1960–1970-х на развертываемые за океаном Minuteman III.

С 1970 года эта ракета состоит на вооружении в США. Ее масса — 36 тонн, дальность действия — более 9500 км . Сейчас на боевом дежурстве находится около 450 таких МБР, на которых установлено около 550 ядерных боеголовок . Ракеты несут либо одну, либо три боеголовки мощностью от 300 до 600 килотонн.

К 2028 году в США должна быть создана ракета, которая сменит Minuteman III, — LGM-35A Sentinel («Страж»), над ней работает компания Northrop Grumman. По своим возможностям она будет близка к наиболее совершенным моделям наших ракет типа «Ярс», в то время как нынешние Minuteman III близки скорее к советским боеприпасам типа «Тополь» .

Хозяйство «Минитменов»

Конечно, приняв их на вооружение в 1970 году, США постоянно занимались модернизацией достаточно обширного ракетного хозяйства «Минитменов» . В 1970–1990-е годы было проведено несколько этапов модернизации, включая полную замену топлива в маршевых ступенях и боевого оснащения.

С середины 1990-х, не прекращаясь, идет программа модернизации электроники в системах управления ракет — заменяются компьютеры, системы связи, электронные блоки. С 1998 года идет программа замены топлива в маршевых двигателях — у твердого топлива есть срок службы, по истечении которого оно теряет эластичность и начинает трескаться. Трещины в заряде топлива нарушают горение и могут вызвать взрыв двигателя в полете. Конечно, это ведет к тому, что ракеты со сроком службы более 20–25 лет отправляют на утилизацию.

Техники ВВС США закрепляют титановый кожух на верхней части межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото: AP Photo/U.S. Air Force/John Turner

В 1997 году была начата программа обновления систем наведения ракет Minuteman III — обновленные ракеты быстрее могут получать информацию о целях и тем самым ускоряется время их запуска в случае необходимости.

В 2004 году США начали программу модернизации шахтных пусковых установок ракет Minuteman III. Далее, с 2005 по 2012-й, выполнялась программа переоснащения ракет новыми более скоростными боеголовками Mk21-W87 мощностью 300 кт , которые были созданы в 1990-е годы для ракет MX. Программу развертывания ракет MX США свернули в 2005 году. В итоге Minuteman III заменили почти всё, что в принципе возможно заменить.

На данный момент это единственная МБР, которая формирует в США наземный компонент стратегических ядерных сил. Сегодня это уже серьезно устаревший комплекс, у которого исчерпан запас модернизации. И, как мы видим, сбои во время испытательных пусков это скорее подтверждают, чем опровергают .

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/U.S. Air Force

Пора менять Minuteman III на что-то более современное. Их серийное производство было прекращено в 1975 году решением президента Картера. Дальше шли только работы по модернизации. Здесь, конечно, есть чему поучиться — рачительному использованию научно-технического задела и ракетного «железа».

Но с точки зрения безопасности ракетного оружия получается, что это ружье в нужный момент может и не выстрелить и США его надо срочно менять.