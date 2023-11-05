Испытанному верить: почему США провалили запуск ракеты Minuteman III
Сбой при пуске американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг на тихоокеанском побережье США говорит о том, что это уже серьезно устаревший комплекс, у которого исчерпан запас модернизации. 1 ноября ее испытания были прерваны из-за некой «аномалии» во время полета. Заявление об этом сделано командованием глобальных операций ВВС США. «Известия» разбирались, что же случилось с американской основной МБР и как вообще обстоят дела с одной из частей звездно-полосатого ядерного щита.
Ракета-рекордсмен
Стратегические ракеты запускают несколько раз в год с целью проверки их технического состояния, а также для проведения испытаний каких-то нововведений в их конструкции. Совсем недавно подобные испытания российской МБР «Ярс», стартовавшей с полигона в Плесецке, прошли успешно.
Американская основная ракета Minuteman III запускалась 1 ноября с западного ракетного полигона Ванденберг в сторону Тихого океана.
Заранее были объявлены зоны возможного падения ступеней — это устоявшаяся международная практика. По зонам было ясно, что пуск будет выполнен на межконтинентальную дальность. После пуска появились фото и видео траектории полета ракеты — на активном участке полета, когда работают двигатели, ее могут наблюдать жители многих районов в радиусе сотен километров от точки запуска. В конце видимой части следа есть действительно некоторое отклонение — вероятно, это есть та самая «аномалия».
Пусковая шахта ракеты Minuteman III на базе ВВС Майнот
Межконтинентальная Minuteman III — классическая составная ракета с первой, второй и третьей маршевыми, боевой ступенью и разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Ступени ракеты разгоняют ее после старта последовательно в течение нескольких минут.
И вот командование США сообщило о том, что запуск был прерван из-за некой «аномалии» в поведении ракеты на пятой минуте полета. Это значит, что проблемы случились в самом конце работы двигателей разгона — видимо, на этапе работы третьей ступени, то есть фактически уже в космическом пространстве.
Испытательные пуски ракет Minuteman III проходят один-два раза в год. Предыдущий был успешно выполнен в апреле 2023 года, до этого — в августе 2022-го. Всего же за время службы МБР LGM-30G Minuteman III выполнено более 300 пусков. И это неудивительно, ведь Minuteman III — это ракета-рекордсмен. Рекордсмен-долгожитель.
Угроза из шахты
Программа создания новой твердотопливной ракеты для ВВС США с повышенной точностью наведения разделяющихся боеголовок была начата в 1965 году. Ее разработал концерн Boeing с использованием опыта созданных ранее подобных же ракет Minuteman I и II. Ими в 1960-е годы США обеспечили массовое развертывание шахтных МБР, заложившее основы некоторого количественного превосходства американской ядерной триады.
США вырвались вперед за счет рационального использования технологического превосходства: твердое смесевое ракетное топливо позволило создать баллистические боеприпасы с высокими эксплуатационными данными — простые в производстве и безопасные в эксплуатации.
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Уоррен
Достижения в химической промышленности, в электронике, в материаловедении использовали американцы, и Советский Союз догнал технологический уровень военного ракетостроения только к 1980-м годам, размещая в 1960–1970-е на боевом дежурстве в основном жидкостные изделия, у которых были некоторые особенности и недостатки.
К слову, для сокращения нашего отставания и достижения паритета с США по технологиям очень много сделал Дмитрий Устинов, который руководил советским ВПК в те годы. Именно он стоял у основ советского твердотопливного ракетостроения, которое в итоге дало нашей стране «Тополь», «Тополь-М», «Булаву» и «Ярс», разработанные Московским институтом теплотехники.
Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»
И во многом наши ракетчики оглядывались на рубеже 1960–1970-х на развертываемые за океаном Minuteman III.
С 1970 года эта ракета состоит на вооружении в США. Ее масса — 36 тонн, дальность действия — более 9500 км. Сейчас на боевом дежурстве находится около 450 таких МБР, на которых установлено около 550 ядерных боеголовок. Ракеты несут либо одну, либо три боеголовки мощностью от 300 до 600 килотонн.
К 2028 году в США должна быть создана ракета, которая сменит Minuteman III, — LGM-35A Sentinel («Страж»), над ней работает компания Northrop Grumman. По своим возможностям она будет близка к наиболее совершенным моделям наших ракет типа «Ярс», в то время как нынешние Minuteman III близки скорее к советским боеприпасам типа «Тополь».
Хозяйство «Минитменов»
Конечно, приняв их на вооружение в 1970 году, США постоянно занимались модернизацией достаточно обширного ракетного хозяйства «Минитменов». В 1970–1990-е годы было проведено несколько этапов модернизации, включая полную замену топлива в маршевых ступенях и боевого оснащения.
С середины 1990-х, не прекращаясь, идет программа модернизации электроники в системах управления ракет — заменяются компьютеры, системы связи, электронные блоки. С 1998 года идет программа замены топлива в маршевых двигателях — у твердого топлива есть срок службы, по истечении которого оно теряет эластичность и начинает трескаться. Трещины в заряде топлива нарушают горение и могут вызвать взрыв двигателя в полете. Конечно, это ведет к тому, что ракеты со сроком службы более 20–25 лет отправляют на утилизацию.
Техники ВВС США закрепляют титановый кожух на верхней части межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
В 1997 году была начата программа обновления систем наведения ракет Minuteman III — обновленные ракеты быстрее могут получать информацию о целях и тем самым ускоряется время их запуска в случае необходимости.
В 2004 году США начали программу модернизации шахтных пусковых установок ракет Minuteman III. Далее, с 2005 по 2012-й, выполнялась программа переоснащения ракет новыми более скоростными боеголовками Mk21-W87 мощностью 300 кт, которые были созданы в 1990-е годы для ракет MX. Программу развертывания ракет MX США свернули в 2005 году. В итоге Minuteman III заменили почти всё, что в принципе возможно заменить.
На данный момент это единственная МБР, которая формирует в США наземный компонент стратегических ядерных сил. Сегодня это уже серьезно устаревший комплекс, у которого исчерпан запас модернизации. И, как мы видим, сбои во время испытательных пусков это скорее подтверждают, чем опровергают.
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пора менять Minuteman III на что-то более современное. Их серийное производство было прекращено в 1975 году решением президента Картера. Дальше шли только работы по модернизации. Здесь, конечно, есть чему поучиться — рачительному использованию научно-технического задела и ракетного «железа».
Но с точки зрения безопасности ракетного оружия получается, что это ружье в нужный момент может и не выстрелить и США его надо срочно менять.