«Это чистой воды террор»

Новым свидетельством «целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса» со стороны киевского режима назвал обстрелы Донецка постпред России при ООН Василий Небензя. Выступая вечером 8 ноября на созванном по инициативе России заседании Совбеза ООН, он рассказал, что с февраля 2022 года ДНР подверглась артобстрелам более 25 тыс. раз, на ее территорию упали 145 тыс. снарядов. Накануне власти ДНР сообщили, что число погибших в результате обстрелов Донецка 7 ноября превысило 20 человек. 8 ноября массированному обстрелу подверглись уже окрестности соседней Горловки. Никакого военного смысла в этих акциях нет, иначе как террором это назвать нельзя, отметили эксперты. В зоне СВО самые ожесточенные бои 8 ноября проходили в районе села Крынки в Херсонской области, где ВФУ пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра.

Донецк под ударами

— Было несколько взрывов: здесь один, в соседнем дворе несколько. Стекла, шифер — все побило, — рассказывает корреспондентам «Известий» житель Донецка Руслан о событиях 7 ноября.

Он попал под обстрел вечером, когда возвращался с работы. Началось все с прилета трех ракеты реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району, который расположен в центре города, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всего в этот день по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам было выпущено более 20 ракет. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что на улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, там обрушились перекрытия.

Фото: Соцсети

Житель Донецка Николай считает, что пережил обстрелы случайной, ему повезло.

— Это моя улица, — рассказал он «Известиям». — Я минимум два раза в день хожу здесь — на работу и с работы. Уже четвертый раз бьют по этому месту.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики обстреляли Донецк из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК заявило о более 20 погибших в результате обстрелов. Один из снарядов попал в маршрутное такси в Ворошиловском районе, ранения получили водитель и пассажир.

8 ноября «Известия» опубликовали кадры, на которых были запечатлены последствия обстрелов больницы в Донецке. На них видно, как в результате попадания снаряда в здании разбиты оконные стекла, повреждения получили несколько автомобилей.

Замглавврача Донецкого клинического территориального медицинского объединения Иван Плахотников рассказал, что по больнице попали два боеприпаса.

Фото: Соцсети

— Был прилет двух артиллерийских снарядов, — отметил он. — Как оказалось, это был РСЗО HIMARS. Из-за этого было разрушено здание больницы, прачечной и хранения и утилизации бытовых отходов. По счастливой случайности никто из сотрудников больницы не пострадал.

8 ноября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские силы подвергают массированному обстрелу горловский ртутный карьер. Позднее в СЦКК сообщили, что в результате обстрелов города ранен местный житель.

Тактика двойного удара

Часто украинские боевики применяют тактику двойного удара: когда на место обстрела прибывают спасатели и оперативные службы, его вновь накрывают артиллерией. Именно так 31 октября ранения получили множество людей в Донецке, включая трех журналистов «Известий». Удар из реактивных систем залпового огня был нанесен по железнодорожной станции в Буденновском районе Донецка, где в это время стоял состав с горючим. От взрывов они воспламенились.

Через некоторое время, когда на место происшествия прибыли оперативные службы и группа журналистов «Известий», киевский режим нанес повторный удар по станции кассетными боеприпасами. Множественные ранения получили журналисты «Известий» Евгений Быковский, Алексей Полторанин и Александр Мартемьянов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что вооруженные формирования Украины в течение 4 ноября 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов.

Фрагменты разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Кроме того, 2 ноября противник нанес 44 удара по территории Донецка, выпустив 155 боеприпасов. В результате погибла девушка в Куйбышевском районе, еще четыре человека были ранены в Кировском и Петровском районах республиканского центра.

До этого, 31 октября, украинские боевики обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку в ДНР, выпустив по ним 18 снарядов калибра 155 мм и 152 мм.

29 октября, «Известия» поделились кадрами дома в Донецке, который был поврежден в результате обстрела ВФУ. На записи видно, что у дома лежат осколки стекла от разбившегося окна. Во дворе покорежена часть металлического забора. На садовом участке осталось небольшое углубление от упавшего боеприпаса.

Заседания Совбеза ООН

Москва 7 ноября запросила срочное открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударами киевского режима по столице ДНР. Оно началось в 23:00 по московскому времени.

— Большинство ударов наносятся высокоточным дальнобойным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане, — заявил, выступая на нем постпред России при ООН Василий Небензя. — Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Ответственность за них будут нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их указов, так и наводняющие Украину западные страны, которые, как мы прекрасно знаем, еще и согласовывают цели ударов.

ООН не способна принять принять серьезное решение в ответ на действия киевского режида, считает бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Фото: REUTERS/Stringer

— У меня нет большого оптимизма по этому поводу, — отметил он в беседе с «Известиями». — Позиция США, Англии, Франции и ряда других стран не позволит сделать это. Но смысл в заседании есть. Мы таким образом доведем до мировой общественности те трагические события, которые произошли в Донецке. Покажем неизбирательный характер боевых действий, которые ведет украинский режим. Есть параллель. Неизбирательный характер носят действия и другой армии — израильской в Газе.

Украинское командование жалуется, что им не хватает снарядов, ракет, но вот для мирных кварталов они их находят, заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это чистой воды террор и военной необходимости в таких обстрелах нет, — подчеркнул он. — Сначала противник открывает огонь, потом ждет, когда приедут спасатели, и снова бьет. Гибнут люди. Бьют по социальным объектам и даже не скрывают этого. Очевидно, что они мстят за солдат своей горной бригады, что погибли при награждении, но это военная часть, боевые формирования. Украинские части сейчас делают то же, что и фашисты во время Великой Отечественной войны. Все это делали бандеровцы, чтобы деморализовать людей.

Бои в районе Крынок

На херсонском направлении противник потерял до 30 боевиков и четыре автомобиля, сообщили 8 ноября в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, 8 ноября российские войска смогли частично потеснить украинские подразделениями в селе Крынки. Удалось отбить несколько домов, а также оттеснить противника от прибрежной дороге. Вместе с тем, ВФУ пытаются перебросить дополнительные подразделений на этот участок. Пока российской авиации и артиллерии не удается изолировать место прорыва ВФУ.

Противник пытается расширить плацдарм, рассказал «Известиям» Василий Дандыкин.

— Они активно используют лодки, которые могут идти со скоростью 100 километров в час, а при такой осенней погоде, туманах, их сложно отловить, — уточнил он. — Борьба серьезная. В планах ВФУ — сделать понтонные переправы для перегона танков, потому что без поддержки бронетехники тяжело наступать. Но наши подразделения наносят удары не только в районе Крынок, выбивая оттуда противника, но и бьют по островам, и в районе железнодорожного моста. Украинские боевики несут большие потери в людях и боеприпасах.

Украинские военнослужащие строят понтонный мост во время учений Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По мнению эксперта, наши войска выполнят свою задачу и смогут сбросить противника обратно в Днепр.

Стратегическое взаимодействие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжаном Юся актуальные вопросы военного сотрудничества двух стран, сообщили 8 ноября в военном ведомстве.

— Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга, — заявил Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-китайских связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран — президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

— Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на самом высоком уровне, — в свою очередь заявил генерал-полковник Чжан Юся.

Уничтоженные самолеты

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 580 бойцов ВФУ и 59 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 8 ноября.

В Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВФУ.

В Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Российские средства ПВО сбили пять самолетов воздушных формирований Украины: Су-27 в районе Каменки в ДНР, два МиГ-29 в районе Преображенки в ДНР и города Кривой Рог, а также два Су-25 — в районе Павлограда Днепропетровской области и Токаревки Херсонской области.