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Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении

Украинские отставные военные уже не верят в успех контрнаступления ВФУ
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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За минувшие выходные — 11 и 12 ноября — российская армия отбила все контратаки противника в районе Авдеевки, удержав занятые позиции в районе железной дороги и поселка Степовое. Эти события говорят о переходе инициативы к нашим подразделениям на донецком направлении, а украинские военные уже не надеятся на успех контрнаступления ВФУ, считают военные эксперты. Только здесь противник в течение двух дней потерял более 550 боевиков, сообщили в Минобороны России.

В плен по полвзвода

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника в районах Курдюмовки, Клещеевки, Васюковки и Раздоловки в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. Только здесь вооруженные формирования Украины потеряли до 555 боевиков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, российские войска смогли 11 и 12 ноября отразить контратаки украинских формирований на северном фланге Авдеевки. Также ВС РФ удержали занятые позиции в районе железнодорожной ветки и поселка Степовое.

Авдеевка
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

По данным источников, по ВФУ было нанесено поражение артиллерией и авиацией, также в боях активно применялись FPV-дроны. В то же время, по словам собеседников издания, вооруженные формирования Украины продолжают накапливать силы для повторных контратак на этом направлении.

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После истощения запасов противника в летне-осеннем контрнаступлении — а всё идет к этому — важно не дать возможность украинским боевикам закрепиться на новых оборонительных рубежах, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

ВКС
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Украинские силы еще пытаются на донецком направлении атаковать, но, судя по потерям, у них ничего не получается, — объяснил он. — А наши продвигаются, цепляются за высотки, уничтожают опорные пункты противника, тем самым перехватывая здесь инициативу. Об этом свидетельствует и то, что украинские отставные военные заговорили о том, что надо признать то положение, что сейчас есть. Особой веры у них в определенные успехи нет. Украинские боевики начинают сдаваться в плен, пока по полвзвода. Это уже серьезно.

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Эксперт также подчеркнул, что в районе Авдеевки идут серьезные бои, а донецкое направление становится сейчас главным для наших военнослужащих.

Нужно также продолжать уничтожать склады, коммуникации, военную инфраструктуру и не давать вооруженным формированиям Украины перекидывать на это направление новые подразделения. Надеюсь, что освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск, — подвел итог Василий Дандыкин.

Артиллерия
Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Бригады подряд

Российские войска в течение выходных дней — 11 и 12 ноября — продолжали успешно отбивать атаки украинских сил на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВФУ в районах Загоруйковки и Синьковки Харьковской области. В районе населенного пункта Старица Харьковской области был поражен склад боеприпасов бригады теробороны.

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп ВФУ и полка нацгвардии в районах Белогоровки и Петровского в ЛНР.

Также нанесено поражение войскам и технике двух бригад ВФУ в районах Петровского и Розовки в ЛНР.

Удар
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы ВФУ в районе Никольского в ДНР. А также нанесли поражение личному составу и технике десантно-штурмовой бригады ВФУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Кроме того, в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР нанесено огневое поражение войскам и технике двух бригад ВФУ.

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На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение личному составу и военной технике трех бригад ВФУ в районе Работино.

На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВФУ за двое суток составили до 120 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены два танка, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Госпиталь
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фельдшер-доброволец

Фельдшер с позывным Астра рассказала военному корреспонденту «Известий» Александру Устинову о том, почему добровольно отправилась служить во взвод эвакуации в зоне спецоперации.

Дети выросли, внуков еще нет, поэтому есть свободное время, чтобы помочь, принести какую-то пользу. Есть знания, есть силы. Хочется помочь чем-то своим ребятам, — рассказала Астра, отработавшая 18 лет фельдшером в скорой помощи.

По ее словам, она приходила в военкомат три раза, однако добровольцем ее брать не хотели. Только на четвертый раз женщину решили отправить в зону спецоперации.

Не все коллеги и друзья сразу поняли и приняли ее решение, призналась она. Но спустя время пересмотрели свое мнение и теперь гордятся ей.

ПВО
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сбит истребитель МиГ-29

За двое суток — 11 и 12 ноября — в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1380 боевиков ВФУ и 81 единицу техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Киевской области поражен склад боеприпасов бригады ВФУ. В Николаевской области уничтожен склад горючего центра материального обеспечения противника. В ДНР поражен пункт управления десантно-штурмовой бригады ВФУ.

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных формирований Украины в районе города Запорожье. Кроме того, сбито семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 80 украинских БПЛА.

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