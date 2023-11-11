Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где ознакомился с положением дел в зоне проведения спецоперации и осмотрел новые образцы военной техники. Также 10 ноября в Минобороны подвели итог недели и сообщили об 11 групповых ударах по портовой инфраструктуре, пунктам дислокации личного состава и местам производства и хранения безэкипажных катеров ВФУ. Эти удары носят регулярный характер и ослабляют силы противника, отмечают эксперты.

Владимир Путин в штабе ЮВО

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Верховный главнокомандующий выслушал доклады о ходе специальной военной операции и познакомился с новыми образцами военной техники.

В частности, главе государства показали новый вездеход грузоподъемностью полтонны. Он может использоваться для дозорных, разведывательных, рейдовых и поисково-спасательных задач, а также для эвакуации раненых и доставки материальных средств.

Ударные дни

Только 10 ноября воздушная тревога дважды объявлялась на территории всей Украины. Всего же за минувшую неделю ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по портовой и аэродромной инфраструктуре , местам производства и хранения безэкипажных катеров ВФУ, базам горюче-смазочных материалов противника, сообщили в Минобороны РФ.

— Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, — заявил 10 ноября официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пуск ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение группировок войск ВФУ, которые действуют на донецком и запорожском направлениях, уничтожен крупный украинский арсенал инженерных боеприпасов, а также нарушены поставки вооружений западного производства.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, ВС России поразили несколько объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Сумской областях. По военным объектам били в Одессе. Традиционно целью удара стал аэродром Миргород. Под Авдеевкой российским подразделениям опять удалось перейти железнодорожное полотно и продвинуться к Степовому, но собеседники издания ожидают контратак ВФУ в попытках отбить утерянные позиции. В целом ситуация на линии боевого соприкосновения за сутки особых изменений не претерпела, подчеркнули они.

Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Наша авиация и ракетные войска работают планомерно, делают всё для того, чтобы ослабить противника, спутать ему планы , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Недавно ВС РФ нанесли удар по складам, где хранили надводные дроны. Итог: они какое-то время не появлялись , — отметил он. — Каждое наступление предваряется мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. Важные объекты инфраструктуры уничтожаются, и только тогда войска идут вперед. Сейчас мы уничтожаем авиацию противника, бои продолжаются, а украинское командование начинает нервничать.

Помилование осужденных

Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство в 2020 году в Кузбассе студентки Веры Пехтелевой.

Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Как отметил Песков, для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов — принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту.

— Есть второй путь, это когда они — осужденные в том числе и по тяжким статьям — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что я могу сказать по этому случаю, — добавил он.

Немецкая аналитика

Россия в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал Харальд Куят.

— В действительности ситуацию можно описать следующим образом: потери ВСУ непомерны, особенно во время наступления , — отметил Куят.

Уничтоженный на запорожском направлении танк Leopard подразделений ВСУ Фото: соцсети

Он считает, что цель российской армии заключается не в удержании территорий любой ценой, а в уничтожении ВФУ. По его словам, именно этого ВС РФ и достигли, перейдя к активной обороне.

Куят считает, что за время украинского контрнаступления России удалось накопить резервы для организации собственного наступления. В частности, на участке фронта возле Лимана и Купянска уже успешно предпринимаются некоторые попытки.

Улучшили положение

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили 18 атак противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение войскам и технике пяти бригад ВФУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки и Стельмаховки в ЛНР.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на запорожском направлении специальной военной операции Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили девять атак штурмовых групп ВФУ. В районах Ямполовки и Серебрянки нанесено поражение личному составу и технике двух бригад ВФУ.

На донецком направлении Южная группировка войск нанесла огневое поражение войскам и технике ВФУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также отразили три атаки противника в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного.

Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм орудие «Гиацинт-Б» на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак в районе Вербового и Работино.

На херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям двух бригад морской пехоты ВФУ. В течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

Танкисты помогут

На южнодонецком направлении в районе Угледара морпехам оказывают поддержку танкисты. За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Т-80 находятся всего в нескольких километрах от передовой. Техника выходит к переднему краю и занимает огневую позицию для поддержки штурмовых соединений.

Слышны звуки стрелковых боев — это наша пехота штурмует позиции вооруженных формирований Украины. Танк под прикрытием лесопосадки открывает огонь.

— Наша задача — поддержание наступления и уничтожение живой силы противника. Без потерь, всё качественно прошло. Отработали хорошо, — рассказывает командир роты Палыч.

Танки Т-80 ВС РФ в зоне спецоперации Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

После уничтожения всех целей российские военнослужащие могут продвигаться вперед, а танкисты возвращаются на базу, чтобы пополнить боеприпасы и перевести дух.

За машиной на отходе следуют дроны противника. Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Тюква вспомнил, что бывали случаи, когда они цеплялись за масксеть и даже прилетали в роту. По возвращении танка на базу его сразу загружают боеприпасами, чтобы он тут же мог отправиться в бой.

Итоги недели в цифрах

С 4 по 10 ноября в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 4825 боевиков ВФУ и 308 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.