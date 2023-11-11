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Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины

Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где ознакомился с положением дел в зоне проведения спецоперации и осмотрел новые образцы военной техники. Также 10 ноября в Минобороны подвели итог недели и сообщили об 11 групповых ударах по портовой инфраструктуре, пунктам дислокации личного состава и местам производства и хранения безэкипажных катеров ВФУ. Эти удары носят регулярный характер и ослабляют силы противника, отмечают эксперты.

Владимир Путин в штабе ЮВО

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Верховный главнокомандующий выслушал доклады о ходе специальной военной операции и познакомился с новыми образцами военной техники.

В частности, главе государства показали новый вездеход грузоподъемностью полтонны. Он может использоваться для дозорных, разведывательных, рейдовых и поисково-спасательных задач, а также для эвакуации раненых и доставки материальных средств.

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А российская армия ведет массированные обстрелы путей снабжения подразделений противника в Авдеевке

Ударные дни

Только 10 ноября воздушная тревога дважды объявлялась на территории всей Украины. Всего же за минувшую неделю ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по портовой и аэродромной инфраструктуре, местам производства и хранения безэкипажных катеров ВФУ, базам горюче-смазочных материалов противника, сообщили в Минобороны РФ.

— Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, — заявил 10 ноября официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пуск ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции

Пуск ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение группировок войск ВФУ, которые действуют на донецком и запорожском направлениях, уничтожен крупный украинский арсенал инженерных боеприпасов, а также нарушены поставки вооружений западного производства.

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По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, ВС России поразили несколько объектов критической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Сумской областях. По военным объектам били в Одессе. Традиционно целью удара стал аэродром Миргород. Под Авдеевкой российским подразделениям опять удалось перейти железнодорожное полотно и продвинуться к Степовому, но собеседники издания ожидают контратак ВФУ в попытках отбить утерянные позиции. В целом ситуация на линии боевого соприкосновения за сутки особых изменений не претерпела, подчеркнули они.

Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Наша авиация и ракетные войска работают планомерно, делают всё для того, чтобы ослабить противника, спутать ему планы, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Недавно ВС РФ нанесли удар по складам, где хранили надводные дроны. Итог: они какое-то время не появлялись, — отметил он. — Каждое наступление предваряется мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. Важные объекты инфраструктуры уничтожаются, и только тогда войска идут вперед. Сейчас мы уничтожаем авиацию противника, бои продолжаются, а украинское командование начинает нервничать.

Помилование осужденных

Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство в 2020 году в Кузбассе студентки Веры Пехтелевой.

Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции

Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Как отметил Песков, для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов — принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту.

— Есть второй путь, это когда они — осужденные в том числе и по тяжким статьям — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что я могу сказать по этому случаю, — добавил он.

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Немецкая аналитика

Россия в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал Харальд Куят.

— В действительности ситуацию можно описать следующим образом: потери ВСУ непомерны, особенно во время наступления, — отметил Куят.

Уничтоженный на Запорожском направлении танк Leopard подразделений ВСУ

Уничтоженный на запорожском направлении танк Leopard подразделений ВСУ

Фото: соцсети

Он считает, что цель российской армии заключается не в удержании территорий любой ценой, а в уничтожении ВФУ. По его словам, именно этого ВС РФ и достигли, перейдя к активной обороне.

Куят считает, что за время украинского контрнаступления России удалось накопить резервы для организации собственного наступления. В частности, на участке фронта возле Лимана и Купянска уже успешно предпринимаются некоторые попытки.

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Улучшили положение

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили 18 атак противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение войскам и технике пяти бригад ВФУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки и Стельмаховки в ЛНР.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на запорожском направлении специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили девять атак штурмовых групп ВФУ. В районах Ямполовки и Серебрянки нанесено поражение личному составу и технике двух бригад ВФУ.

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На донецком направлении Южная группировка войск нанесла огневое поражение войскам и технике ВФУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также отразили три атаки противника в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного.

Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм орудие «Гиацинт-Б» на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм орудие «Гиацинт-Б» на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак в районе Вербового и Работино.

На херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям двух бригад морской пехоты ВФУ. В течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

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Танкисты помогут

На южнодонецком направлении в районе Угледара морпехам оказывают поддержку танкисты. За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Т-80 находятся всего в нескольких километрах от передовой. Техника выходит к переднему краю и занимает огневую позицию для поддержки штурмовых соединений.

Слышны звуки стрелковых боев — это наша пехота штурмует позиции вооруженных формирований Украины. Танк под прикрытием лесопосадки открывает огонь.

— Наша задача — поддержание наступления и уничтожение живой силы противника. Без потерь, всё качественно прошло. Отработали хорошо, — рассказывает командир роты Палыч.

Танки Т-80 ВС РФ в зоне спецоперации

Танки Т-80 ВС РФ в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

После уничтожения всех целей российские военнослужащие могут продвигаться вперед, а танкисты возвращаются на базу, чтобы пополнить боеприпасы и перевести дух.

За машиной на отходе следуют дроны противника. Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Тюква вспомнил, что бывали случаи, когда они цеплялись за масксеть и даже прилетали в роту. По возвращении танка на базу его сразу загружают боеприпасами, чтобы он тут же мог отправиться в бой.

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Итоги недели в цифрах

С 4 по 10 ноября в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 4825 боевиков ВФУ и 308 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Российские средства ПВО в течение недели сбили восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

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