Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 15 ударов высокоточным оружием и БПЛА по аэродромам, местам производства дронов и безэкипажных катеров. Впервые с августа были массированно поражены цели в Западной Украине — в частности, на Яворовском полигоне. ВС РФ постоянно меняют направления, чтобы противник не мог маневрировать своими немногочисленными системами ПВО, считают эксперты. А 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» .

Закономерные удары

С 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ.

— В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, 3 ноября ВС РФ наносили массированные удары по украинским военным, промышленным объектам, а также по местам дислокации личного состава. Впервые с августа были массированно поражены цели в Западной Украине. Традиционно применялись «Герани» и «Искандеры» . Также отмечено несколько пусков крылатых ракет с Су-34.

Фото: РИА Новости

На Западной Украине сильно досталось Яворовскому полигону. Там поражались места, где жили вновь мобилизованные . Выбито еще несколько расположений с личным составом в других районах страны. В Харьковской области были поражены несколько энергетических объектов. Ну и традиционно удар пришелся по нескольким аэродромом.

Специальной задачи бить по Западной Украине не ставится — мы уничтожаем важные с военной точки зрения цели , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— ВС РФ систематически наносят такие удары, — уточнил он. — Бьют всегда по выявленным целям. В местах ударов могли быть, например, склады вооружения или центры дислокации украинских подразделений. В этом случае по ним отработали. Наши бойцы постоянно меняют направления ударов , чтобы Украина не могла нормально маневрировать своими системами ПВО, которых у нее мало.

Новые «Золотые Звезды»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне проведения СВО , сообщили 3 ноября в военном ведомстве.

Вручение Сергеем Шойгу высших государственных наград военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне проведения СВО Фото: t.me/mod_russia

— Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира . Я вас поздравляю с этими высокими наградами, — сказал глава военного ведомства.

Звания Героя России удостоен полковник Иван Клещерев, командир мотострелкового полка . Он лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой противник потерял 11 танков, 10 БМП и более 170 боевиков.

— Это награда не только моя, она моего подразделениям, моего коллектива и заслужена общими силами, общими успехами , — рассказал Иван Клещерев.

Кроме того, звание Героя России присвоено полковнику Роману Федорову , командиру мотострелковой бригады. Благодаря ему были грамотно выставлены инженерные заграждения и огневые засады, с помощью которых отражено более 20 атак ВФУ .

Также медаль «Золотая Звезда» вручена сержанту Юрию Щербакову , командиру отделения противотанковых управляемых ракет. Он уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более 100 украинских боевиков .

Сержант Юрий Щербаков Фото: t.me/mod_russia

— Планирую продолжать служить и получить звание офицера, — рассказал на церемонии Юрий Щербаков.

Атаки отражены

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника трех бригад ВФУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки в ЛНР .

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила 20 атак штурмовых отрядов трех механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Водяное, Ленинское Ямполовка .

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям трех бригад ВФУ недалеко от Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки .

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На южнодонецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов мехбригады ВФУ и бригады терробороны в районах Водяного и Старомайорского .

На запорожском направлении наши подразделения отразили восемь атак механизированной и егерской бригады ВФУ в районах Вербового и Работино .

Постоянно в движении

На позициях наших военнослужащих побывал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков и узнал, как работают экипажи ТОС «Солнцепек» в зоне СВО .

— Основными целями являются укрепрайоны противника, скопления живой силы, склады с боеприпасами, ГСМ. Работаем постоянно, часто затемно , — рассказал командир тяжелой огнеметной системы с позывным Белый.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На кадрах, предоставленных военнослужащими, видно, как 220-миллиметровые снаряды поражают позиции противника. Именно из-за разрушительной мощи «Солнцепеки» стали для вооруженных формирований Украины целью номер один — за ними охотятся .

— Приходится выбирать позиции. Чем дольше на огневой находимся, тем опаснее , — делится опытом Белый.

Сбито 10 самолетов и вертолет

С 28 октября по 3 ноября 27 в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 5435 боевиков и 379 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили .

ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет , в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын