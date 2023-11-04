Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли 15 ударов высокоточным оружием и БПЛА по аэродромам, местам производства дронов и безэкипажных катеров. Впервые с августа были массированно поражены цели в Западной Украине — в частности, на Яворовском полигоне. ВС РФ постоянно меняют направления, чтобы противник не мог маневрировать своими немногочисленными системами ПВО, считают эксперты. А 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда».
Закономерные удары
С 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ.
— В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, 3 ноября ВС РФ наносили массированные удары по украинским военным, промышленным объектам, а также по местам дислокации личного состава. Впервые с августа были массированно поражены цели в Западной Украине. Традиционно применялись «Герани» и «Искандеры». Также отмечено несколько пусков крылатых ракет с Су-34.
На Западной Украине сильно досталось Яворовскому полигону. Там поражались места, где жили вновь мобилизованные. Выбито еще несколько расположений с личным составом в других районах страны. В Харьковской области были поражены несколько энергетических объектов. Ну и традиционно удар пришелся по нескольким аэродромом.
Специальной задачи бить по Западной Украине не ставится — мы уничтожаем важные с военной точки зрения цели, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— ВС РФ систематически наносят такие удары, — уточнил он. — Бьют всегда по выявленным целям. В местах ударов могли быть, например, склады вооружения или центры дислокации украинских подразделений. В этом случае по ним отработали. Наши бойцы постоянно меняют направления ударов, чтобы Украина не могла нормально маневрировать своими системами ПВО, которых у нее мало.
Новые «Золотые Звезды»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне проведения СВО, сообщили 3 ноября в военном ведомстве.
Вручение Сергеем Шойгу высших государственных наград военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне проведения СВО
— Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами, — сказал глава военного ведомства.
Звания Героя России удостоен полковник Иван Клещерев, командир мотострелкового полка. Он лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой противник потерял 11 танков, 10 БМП и более 170 боевиков.
— Это награда не только моя, она моего подразделениям, моего коллектива и заслужена общими силами, общими успехами, — рассказал Иван Клещерев.
Кроме того, звание Героя России присвоено полковнику Роману Федорову, командиру мотострелковой бригады. Благодаря ему были грамотно выставлены инженерные заграждения и огневые засады, с помощью которых отражено более 20 атак ВФУ.
Также медаль «Золотая Звезда» вручена сержанту Юрию Щербакову, командиру отделения противотанковых управляемых ракет. Он уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более 100 украинских боевиков.
Сержант Юрий Щербаков
— Планирую продолжать служить и получить звание офицера, — рассказал на церемонии Юрий Щербаков.
Атаки отражены
На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника трех бригад ВФУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки в ЛНР.
На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила 20 атак штурмовых отрядов трех механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Водяное, Ленинское Ямполовка.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям трех бригад ВФУ недалеко от Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки.
На южнодонецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов мехбригады ВФУ и бригады терробороны в районах Водяного и Старомайорского.
На запорожском направлении наши подразделения отразили восемь атак механизированной и егерской бригады ВФУ в районах Вербового и Работино.
Постоянно в движении
На позициях наших военнослужащих побывал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков и узнал, как работают экипажи ТОС «Солнцепек» в зоне СВО.
— Основными целями являются укрепрайоны противника, скопления живой силы, склады с боеприпасами, ГСМ. Работаем постоянно, часто затемно, — рассказал командир тяжелой огнеметной системы с позывным Белый.
На кадрах, предоставленных военнослужащими, видно, как 220-миллиметровые снаряды поражают позиции противника. Именно из-за разрушительной мощи «Солнцепеки» стали для вооруженных формирований Украины целью номер один — за ними охотятся.
— Приходится выбирать позиции. Чем дольше на огневой находимся, тем опаснее, — делится опытом Белый.
Сбито 10 самолетов и вертолет
С 28 октября по 3 ноября 27 в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 5435 боевиков и 379 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.
ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8. Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS.
В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только 1 ноября одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось 15 военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования.