«С сыном договорилась: он мне медали из школы, я ему — с передовой»

Практически вся Марьинка находится под контролем наших подразделений, но украинские боевики цепляются за последние укрепления и при любой возможности контратакуют. В таких условиях штурмовым группам большую помощь оказывают снайперы. Они поражают важные цели в разрушенных зданиях поселка, ведут разведку, наводят артиллерию. Корреспонденты «Известий» побывали в снайперском подразделении 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса и увидели, как бойцы готовятся к боевым выходам, а также узнали секреты высокоточной стрельбы.

Путь снайпера

На стрельбище 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса — большое количество стрелков с СВД. Полигон позволяет отработать не только огонь на дальние дистанции. Здесь построен и «снайперский домик» — двухэтажный деревянный макет для обучения стрельбе в городских условиях. Это особенно важно на донецком направлении, где противостояние, чаще всего большая часть которых разворачивается в частном секторе пригородов и дачных поселков.

Среди бойцов выделяется единственная девушка с позывным Маша — ветеран ополчения, воюет с 2014 года в качестве снайпера. За плечами, еще до СВО, боевой опыт Славянска, Краматорска, Изварино, Горловки. СВО Маша встретила в России, но после гибели брата в боях за Мариуполь она вернулась в армию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы теперь армия РФ и всё прописано уставом, тут закон и порядок, и каждый знает свои обязанности. В ополчении такого не было. Чтобы стать командиром, достаточно было отличиться в бою. Но быть смелым самому это одно, а другое — командовать личным составом. Сейчас у нас командиры самые лучшие, которые знают, что делать со своими подчиненными, — неожиданно отвечает Маша о разнице между боями 2014 года и СВО.

Она считает, что самое страшное на войне — это потери.

— У нас весь командный состав прошел обучение, это штатные военные, они знают, что делать с личным составом. Я за сбережение людей, поэтому мне лично нравится это, — поясняет Маша.

В «большой» России ее ждут мать и восьмилетний сын.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Супруг у меня погиб в 19-м году в ходе боевых событий здесь в Донбассе. Сын с моей мамой, они оба мной гордятся. У нас с сыном договоренность: он мне медали — из школы, а я ему — с передовой. Думаю, всё честно, — заканчивает Маша свой рассказ и снова отправляется на рубеж.

В руках у нее блокнот с рисунком смотрящего на луну кота и книга Владислава Лобаева по высокоточной стрельбе.

Снайперский факультатив

В начале СВО российские войска столкнулись с тем, что отряды украинских боевиков были достаточно хорошо оснащены снайперским вооружением, дальнобойными винтовками, современными прицелами и приборами, в том числе и для ночной стрельбы. На этот вызов нужно было ответить.

С первых дней спецоперации обучение снайперов развернули именно здесь — в 5-й бригаде 1-го Донецкого корпуса. «Выпускники» сразу же показали себя в городских боях за Марьинку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В обучении бойцов в бригаде объединили всё лучшее из доступного: опыт ветеранов войны на Донбассе, инструкторов из числа бывших сотрудников подразделений специального назначения РФ, гражданских стрелков-спортсменов.

Идут постоянные эксперименты — отрабатываются различные варианты организации отдельных снайперских подразделений и групп. В бою проверяются разные виды оружия, боеприпасов, приборов и снаряжения.

Командование бригады уделяет особое внимание работе снайперского подразделения. Его эффективное использование, по словам одного из заместителей командира бригады, требует отказа от старых шаблонов и изучения современных возможностей снайперов и тактики (в частности, так называемого «снайперского террора»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Навык работы

Сейчас на полигоне одна из снайперских групп отрабатывает учебно-боевой выход. Бойцы в маскировочных костюмах с имитацией листвы тренируются передвигаться по местности и занимать позицию. Один из номеров, вооруженный автоматом, наблюдает за тылом, пока два снайпера готовятся к стрельбе.

Важно также отработать и отход с позиции, после совершения выстрела. В ответ по возможному месту нахождения снайперов враг активно применяет все виды вооружения, стараясь любыми средствами уничтожить снайперские группы.

— Активно применяем так называемый «снайперский террор», наблюдаем за передвижениями противника и стреляем при возможности. У врага сейчас такого нет. У нас сейчас уже есть специалисты по ночной работе, и по дневной. В паре у одного стоит тепловизор, у другого обычная оптика. Результаты приносим каждый день, — рассказывает боец с позывным Лакоста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Его винтовка СВДС хорошо тюнингована: тепловизионный прицел, регулируемый по длине и высоте приклад, вместо стандартного цевья — шасси, ствол стал свободно вывешенным и на нем крупная титановая «банка» — на сленге ВС РФ так называют глушитель.

При штурмовых действиях снайперы не только прикрывают точным огнем продвижение групп. При подготовке к штурму они своим огнем изматывают оборону противника, удерживая его в постоянном напряжении.

— Поддержка штурма тоже производится. В основном это работа по важным целям: пулеметчики, гранатометчики, все те, кто может массово «крошить» наших ребят, — рассказывает боец с позывным Север.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Важной задачей для снайперов — нередко даже важнее непосредственного ведения огня — является ведение разведки. Несмотря на развитие беспилотной техники, есть моменты, которые доступны только опытному наблюдателю на земле. В ходе позиционных боев случаются и снайперские дуэли.

— Снайперская дуэль — в первую очередь это терпение и выносливость. Противник рано или поздно находит себе цель, открывает огонь и этим выявляет свою огневую точку. Если с двух сторон на позициях присутствуют снайперские пары, такие дуэли происходят. Не часто, конечно, но бывает, — рассказывает боец с позывным Помор.