Двери открываются: какие вокзалы появятся в Москве в 2023 году

В марте на МЦД-4 открылся современный вокзал Очаково. А всего в 2023 году на разных станциях в Москве и Подмосковье планируется обновить или построить 14 вокзальных комплексов — они будут оснащены по последнему слову техники. Как будет развиваться железнодорожный комплекс столицы и пригорода в ближайшее время — в материале «Известий».

БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4: что откроют в Москве в 2023 году

Транспортная инфраструктура Москвы в 2023 году заметно преобразится. С 1 марта для пассажиров полностью открылось второе метрокольцо — Большая кольцевая линия (БКЛ). Она стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав пекинского собрата. С БКЛ можно перейти на 20 станций метро и 13 станций РЖД, а также на три станции МЦК («Шепелиху», «Хорошевскую» и «Нижегородскую») и в скором времени на восемь станций МЦД. Проезд на БКЛ, как в метро и на действующих МЦД-1 и МЦД-2, можно будет оплачивать по карте «Тройка», банковскими картами и с помощью телефона. Пересадки между магистралями будут бесплатными.

На станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Что касается московских диаметров, то в 2023 году планируют открыть третью и четвертую линии МЦД. Электропоезда по МЦД-3 будут ходить из Раменского в Зеленоград, а МЦД-4 из Железнодорожного в Апрелевку свяжет семь вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Предварительно запуск D3 запланирован на август, а D4 — на сентябрь 2023 года, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Это прорыв по двум причинам. Во-первых, можно совершенно спокойно планировать свое время. Дом, работа, отдых — все становится предсказуемо, никаких пробок здесь нет. Во-вторых, экономия. Сегодня проезд их пригорода в Москву стоит около 120 рублей, а после открытия D4 сократится до 65 рублей, — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Какие 14 вокзалов откроются в Москве и Подмосковье в 2023 году — список

Помимо вокзала Очаково на будущей МЦД-4 уже открылись комплексы Лесной Городок между Внуково и Толстопальцево и Марьина Роща между действующими станциями МДЦ-2 Рижская и Дмитровская. На ветке МЦД-1 обновятся вокзалы или будут оборудованы современные ТПУ «Тимирязевская», «Белорусская» и «Лианозово», откроется новая «Петровско-Разумовская». На МЦД-2 обновят «Площадь трех вокзалов» и «Курскую», а на строящемся МЦД-3 — вокзальный комплекс «Крюково».

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Больше всего зданий построят для МЦД-4 или модернизируют для пересадок с четвертого диаметра на другие. Помимо трех уже открытых вокзалов это «Ольгино» в Балашихе, «Поклонная» и «Кутузово» на западе Москвы, а также новая «Тестовская» в районе Фили.

Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5–5,5 минуты в часы пик и без дневных перерывов. «Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4. Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Какие станции метро откроют в Москве до 2025 года

В мае 2023 года завершается реконструкция участка Замоскворецкой линии метро. Планируется, что закрытый на полгода отрезок от станции «Орехово» до «Автозаводской» откроют после майских праздников, 10 или 12 мая.

Строительство станции «Потапово» Сокольнической линии метро Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

А к 2025 году в столице появится 18 новых станций метро. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток, пояснил в октябре 2022 года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, заложена возможность провести линии метро в Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский районы города. Желтую ветку продлят до аэропорта Внуково, красную — до Потапова, синюю дотянут до Гольянова, салатовую — до Физтеха. А на карте развития столичных магистралей до 2030 года появляется МЦД-5 из Пушкино в Домодедово.

Южный речной вокзал — открытие

В мае в столице начался сезон навигации, а накануне, 28 апреля, был торжественно открыт Южный речной вокзал. Событие знаковое: здание было на ремонте почти 20 лет. Вместе с открытием Южных ворот столицы Москва вернула статус порта пяти морей: корабли отсюда смогут проследовать до Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого морей. В здании вокзала работают кафе и библиотека, со смотровой площадки открывается красивый вид на Москва-реку, а исторический фасад украшают женские скульптуры-символы пяти морей.

Южный речной вокзал Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников