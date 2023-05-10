 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Политика
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
Мир
В Кремле осудили игнорирование США роли СССР в победе во Второй мировой
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев в западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Политика
Американист указал на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
/

Двери открываются: какие вокзалы появятся в Москве в 2023 году

Москва снова стала портом пяти морей, новые МЦД запустят осенью
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте на МЦД-4 открылся современный вокзал Очаково. А всего в 2023 году на разных станциях в Москве и Подмосковье планируется обновить или построить 14 вокзальных комплексов — они будут оснащены по последнему слову техники. Как будет развиваться железнодорожный комплекс столицы и пригорода в ближайшее время — в материале «Известий».

БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4: что откроют в Москве в 2023 году

Транспортная инфраструктура Москвы в 2023 году заметно преобразится. С 1 марта для пассажиров полностью открылось второе метрокольцо — Большая кольцевая линия (БКЛ). Она стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав пекинского собрата. С БКЛ можно перейти на 20 станций метро и 13 станций РЖД, а также на три станции МЦК («Шепелиху», «Хорошевскую» и «Нижегородскую») и в скором времени на восемь станций МЦД. Проезд на БКЛ, как в метро и на действующих МЦД-1 и МЦД-2, можно будет оплачивать по карте «Тройка», банковскими картами и с помощью телефона. Пересадки между магистралями будут бесплатными.

На станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии

На станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Что касается московских диаметров, то в 2023 году планируют открыть третью и четвертую линии МЦД. Электропоезда по МЦД-3 будут ходить из Раменского в Зеленоград, а МЦД-4 из Железнодорожного в Апрелевку свяжет семь вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Предварительно запуск D3 запланирован на август, а D4 — на сентябрь 2023 года, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Это прорыв по двум причинам. Во-первых, можно совершенно спокойно планировать свое время. Дом, работа, отдых — все становится предсказуемо, никаких пробок здесь нет. Во-вторых, экономия. Сегодня проезд их пригорода в Москву стоит около 120 рублей, а после открытия D4 сократится до 65 рублей, — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Какие 14 вокзалов откроются в Москве и Подмосковье в 2023 году — список

Помимо вокзала Очаково на будущей МЦД-4 уже открылись комплексы Лесной Городок между Внуково и Толстопальцево и Марьина Роща между действующими станциями МДЦ-2 Рижская и Дмитровская. На ветке МЦД-1 обновятся вокзалы или будут оборудованы современные ТПУ «Тимирязевская», «Белорусская» и «Лианозово», откроется новая «Петровско-Разумовская». На МЦД-2 обновят «Площадь трех вокзалов» и «Курскую», а на строящемся МЦД-3 — вокзальный комплекс «Крюково».

вокзал Очаково
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Больше всего зданий построят для МЦД-4 или модернизируют для пересадок с четвертого диаметра на другие. Помимо трех уже открытых вокзалов это «Ольгино» в Балашихе, «Поклонная» и «Кутузово» на западе Москвы, а также новая «Тестовская» в районе Фили.

Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5–5,5 минуты в часы пик и без дневных перерывов. «Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4. Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Какие станции метро откроют в Москве до 2025 года

В мае 2023 года завершается реконструкция участка Замоскворецкой линии метро. Планируется, что закрытый на полгода отрезок от станции «Орехово» до «Автозаводской» откроют после майских праздников, 10 или 12 мая.

Строительство станции «Потапово» Сокольнической линии метро

Строительство станции «Потапово» Сокольнической линии метро

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

А к 2025 году в столице появится 18 новых станций метро. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток, пояснил в октябре 2022 года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, заложена возможность провести линии метро в Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский районы города. Желтую ветку продлят до аэропорта Внуково, красную — до Потапова, синюю дотянут до Гольянова, салатовую — до Физтеха. А на карте развития столичных магистралей до 2030 года появляется МЦД-5 из Пушкино в Домодедово.

Южный речной вокзал — открытие

В мае в столице начался сезон навигации, а накануне, 28 апреля, был торжественно открыт Южный речной вокзал. Событие знаковое: здание было на ремонте почти 20 лет. Вместе с открытием Южных ворот столицы Москва вернула статус порта пяти морей: корабли отсюда смогут проследовать до Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого морей. В здании вокзала работают кафе и библиотека, со смотровой площадки открывается красивый вид на Москва-реку, а исторический фасад украшают женские скульптуры-символы пяти морей.

Южный речной вокзал

Южный речной вокзал

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Южный речной вокзал будет принимать не только круизные теплоходы, но и городские электросуда. Это инновационные, полностью экологичные российские разработки. Первые 10 судов в тестовом режиме пойдут по маршруту «Парк „Фили“ — Киевский», а с осени заработает второй маршрут, от Автозаводского моста до Печатников. Для них в городе оборудуют 23 плавучих причала. В со временем навигация по Москве-реке станет круглогодичной. Уже в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 21 электросудно ледового класса. Оплатить проезд можно будет «Тройкой», единым билетом, банковской картой или биометрической системой (Face Pay). Благодаря новым речным трамвайчикам город получит более удобную инфраструктуру и новые туристические маршруты.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023