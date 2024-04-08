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«А ну, сторонись, гады, русский идет!»

Как корреспонденты «Известий» сообщали об освобождении Крымского полуострова в 1944 году
Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
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Ровно 80 лет назад, 8 апреля 1944 года, Красная армия начала операцию по освобождению Крымского полуострова от немцев. Эту территорию войска вермахта оккупировали в июне 1942-го. За 35 дней советским солдатам удалось освободить полуостров, который всегда был крайне важным стратегическим объектом для нашей страны — именно там находилась главная база флота Красной армии. Успешная операция позволила приблизить победу СССР в Великой Отечественной войне, отмечают современные историки. О том, как в 1944 году события в Крыму освещали корреспонденты «Известий», — в нашем материале.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Наступательная операция

Оккупация Крыма началась в сентябре 1941 года. Тогда немецкие войска вышли к Перекопскому перешейку — сухопутному коридору между полуостровом и материком. Прорвав оборону Красной армии, в июне 1942-го подразделения вермахта почти полностью заняли Крым.

— Почти весь полуостров был занят противником. Героическую оборону на протяжении 250 дней продолжал Севастополь. Но и оттуда в июле 1942-го начали эвакуировать людей, — рассказала «Известиям» историк Наталия Зинович. — Полуостров был важным стратегическим объектом: в Севастополе исторически располагалась главная база нашего флота.

Советские танки входят в Севастополь

Советские танки входят в Севастополь, весна 1944 года

Фото: РИА Новости/Владислав Микоша
Справка «Известий»

Идея создать базу для флота именно в Севастополе принадлежала императрице Екатерине II.

8 апреля 1783 года она издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Тогда и была реализована идея строительства морской базы. Отвечал за него князь Григорий Потемкин.

Севастопольская военно-морская база сыграла большую роль в Крымской войне 1853–1856 годов, а также в Первой мировой войне.

Первую попытку освободить Крым Красная армия предприняла в декабре 1941 года, продолжила Наталия Зинович. Но Керченско-Феодосийская десантная операция закончилась трагедией: во время отступления советские солдаты пытались укрыться в Аджимушкайских каменоломнях под Керчью, немецкие войска обстреливали выходы и закидывали их гранатами.

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— После месяца осады каменоломни выжили только 50 человек, — рассказывает историк. — Поэтому Крымская наступательная операция имела особое значение для военнослужащих — они хотели отомстить за смерти людей, за разрушенный Севастополь.

И 1944 год стал лучшим для этого временем — именно тогда Красная армия перешла в наступление почти на всех участках фронта.

Бойцы партизанского отряда под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Чусси

Бойцы партизанского отряда под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Чусси идут на выполнение боевого задания, апрель 1944 года

Фото: РИА Новости/Израиль Озерский

— Наша армия превосходила немецкую как в количестве людей — почти 500 тыс. человек против 200 тыс., так и в объемах вооружения. И за 35 дней красноармейцам удалось освободить весь полуостров, — рассказала Наталия Зинович.

Главное сражение за полуостров развернулось в Севастополе. Одной из главных задач было не допустить эвакуации с этой территории немецких солдат.

— Символично, что Севастополь был освобожден ровно за год до полной победы — 9 мая 1944 года, — обратила внимание собеседница редакции.

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Наступательная операция оказалась крайне успешной, но потребовала высокой цены — Красная армия потеряла 18 тыс. солдат, еще 67 тыс. были ранены. И эта победа стала одним из предзнаменований главной победы — в Великой Отечественной войне.

Сбитые фашистские самолеты на берегу моря близ Севастополя

Сбитые фашистские самолеты на берегу моря близ Севастополя, апрель 1944 года

Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Ночь перед наступлением

Выпуск «Известий» № 86, 11 апреля 1944 года

Снова в Крыму

«Ночь перед наступлением. Она тиха и торжественна. Люди делают последние приготовления, пишут письма домой, еще раз проверяют себя и оружие. В восемь часов утра над нашими позициями взвились ракеты. Послышался гул, задрожала земля, загремели разрывы. Приведем показания немецкого лейтенанта Линднера, взятого в плен в первых же боях.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Я крикнул, и люди бросились в траншеи, к амбразурам. Траншеи быстро заполнились солдатами. У русских окопов показались фигуры. Они зашевелились. Снаряды рвутся далеко позади передовой линии. Огонь перенесен в глубину. Русские идут в атаку, — подумал я. — Мы знали, что этой ночью скрытно сосредоточена немецкая артиллерийская группировка. Она неизвестна противнику и не пострадала от артогня. Как только русские выйдут, батареи ударят, всё смешают с землей.

Загремел залп, другой. Заговорили эти батареи. Русские кричат: «Ура!», но странно — почему-то не двигаются с места.

Советские солдаты во время боя в окрестностях Севастополя

Советские солдаты во время боя в окрестностях Севастополя, весна 1944 года

Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

И вдруг совершенно неожиданно по немецким окопам вновь ударили снаряды русских. Ложная атака обманула нас. То, что мы считали концом, было лишь началом. Такой артиллерийской подготовки мы еще не видели. В первые же полчаса все связи были порваны, основные огневые точки разрушены. Солдаты бросились в тыл.

Тем временем наши пехотинцы врываются в окопы и траншеи противника. Всё перемешано, сравнено с землей. Казалось, огромный плуг вспахал землю перешейка, поставил торчком тяжелые рельсовые перекрытия. В траншеях вспыхнули рукопашные схватки. Агитатор Сачков прыгнул в окоп и с криком «А ну, сторонись, гады, русский идет!» пулеметной очередью уложил всех бывших там немцев, захватил пулемет и несколько автоматов. Так же отважно действовал сержант Новицкий, с гранатами в руках ворвавшийся в траншею».

Специальный корреспондент «Известий» П. Никитин.

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Освобождение городов в стране уже традиционно сопровождалось праздничными залпами артиллерийских орудий. Успехи на Крымском полуострове отмечали особенно ярко.

Памятник «Оборона Севастополя» защитникам города в годы Крымской войны, Исторический бульвар

Памятник «Оборона Севастополя» защитникам города в годы Крымской войны, Исторический бульвар, весна 1944 года

Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

Выпуск «Известий» № 87, 12 апреля 1944 года

Два салюта

«Радостным весенним громом вновь наполнилась вчера столица нашей Родины Москва. Двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий она салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе, Сиваше и овладевшим важнейшим железнодорожным узлом Крыма — Джанкой. Небо озарилось разноцветными ракетами, и в этих ярких огнях светилась радость миллионов советских людей, переживающих теперь незабываемые исторические дни. Вслед за освобождением жемчужины Юга — героической Одессы нанесено крупное поражение немецко-фашистским захватчикам в Крыму. Час спустя грянули новые двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Москва на этот раз салютовала доблестным войскам Отдельной Приморской Армии, прорвавшим оборону противника и овладевшим городом и крепостью Керчь».

Свободный полуостров

Уже 13 мая в газете «Известия» был опубликован материал, посвященный полному разгрому немецких войск в Крыму.

Выпуск «Известий» № 113, 13 мая 1944 года

Сегодня в Крыму

«Эти дни никогда не изгладятся в памяти. Мы объезжаем район боев под Севастополем. Спокойная деловитость людей, хорошо знающих свое дело и твердо уверенных в успехе, — вот чем отмечено поведение каждого нашего рядового бойца и офицера на поле боя и в ближайшем тылу.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Если бы мне в академии дали в мирное время такую задачу, в такой обстановке, какую вы наблюдали 7 мая, я бы сказал: так не бывает. Судите сами: море, горы, сталь и бетон, да еще такая насыщенность современными огневыми средствами. А в результате — разгром, полный разгром лютого врага!

Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе, весна 1944 года

Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе, весна 1944 года

Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

Так говорил мне крупный штабной работник, начавший войну на юге и завершивший серьезный этап войны под Севастополем. Он был еще сравнительно молод. И он сам, и все, выполнявшие севастопольскую операцию, вложили в нее, кроме присущих русскому солдату качеств, кроме отваги и находчивости, — зрелость, приобретенную за годы войны».

Специальный корреспондент «Известий» П. Белявский.

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