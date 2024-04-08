«А ну, сторонись, гады, русский идет!»

Ровно 80 лет назад, 8 апреля 1944 года, Красная армия начала операцию по освобождению Крымского полуострова от немцев. Эту территорию войска вермахта оккупировали в июне 1942-го. За 35 дней советским солдатам удалось освободить полуостров, который всегда был крайне важным стратегическим объектом для нашей страны — именно там находилась главная база флота Красной армии. Успешная операция позволила приблизить победу СССР в Великой Отечественной войне, отмечают современные историки. О том, как в 1944 году события в Крыму освещали корреспонденты «Известий», — в нашем материале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Наступательная операция

Оккупация Крыма началась в сентябре 1941 года. Тогда немецкие войска вышли к Перекопскому перешейку — сухопутному коридору между полуостровом и материком. Прорвав оборону Красной армии, в июне 1942-го подразделения вермахта почти полностью заняли Крым.

— Почти весь полуостров был занят противником. Героическую оборону на протяжении 250 дней продолжал Севастополь. Но и оттуда в июле 1942-го начали эвакуировать людей, — рассказала «Известиям» историк Наталия Зинович. — Полуостров был важным стратегическим объектом: в Севастополе исторически располагалась главная база нашего флота.

Советские танки входят в Севастополь, весна 1944 года Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

Справка «Известий» Идея создать базу для флота именно в Севастополе принадлежала императрице Екатерине II. 8 апреля 1783 года она издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Тогда и была реализована идея строительства морской базы. Отвечал за него князь Григорий Потемкин. Севастопольская военно-морская база сыграла большую роль в Крымской войне 1853–1856 годов, а также в Первой мировой войне.

Первую попытку освободить Крым Красная армия предприняла в декабре 1941 года, продолжила Наталия Зинович. Но Керченско-Феодосийская десантная операция закончилась трагедией: во время отступления советские солдаты пытались укрыться в Аджимушкайских каменоломнях под Керчью, немецкие войска обстреливали выходы и закидывали их гранатами.

— После месяца осады каменоломни выжили только 50 человек, — рассказывает историк. — Поэтому Крымская наступательная операция имела особое значение для военнослужащих — они хотели отомстить за смерти людей, за разрушенный Севастополь.

И 1944 год стал лучшим для этого временем — именно тогда Красная армия перешла в наступление почти на всех участках фронта.

Бойцы партизанского отряда под командованием кавалера ордена Красной Звезды капитана Христофора Чусси идут на выполнение боевого задания, апрель 1944 года Фото: РИА Новости/Израиль Озерский

— Наша армия превосходила немецкую как в количестве людей — почти 500 тыс. человек против 200 тыс., так и в объемах вооружения. И за 35 дней красноармейцам удалось освободить весь полуостров, — рассказала Наталия Зинович.

Главное сражение за полуостров развернулось в Севастополе. Одной из главных задач было не допустить эвакуации с этой территории немецких солдат.

— Символично, что Севастополь был освобожден ровно за год до полной победы — 9 мая 1944 года, — обратила внимание собеседница редакции.

Наступательная операция оказалась крайне успешной, но потребовала высокой цены — Красная армия потеряла 18 тыс. солдат, еще 67 тыс. были ранены. И эта победа стала одним из предзнаменований главной победы — в Великой Отечественной войне.

Сбитые фашистские самолеты на берегу моря близ Севастополя, апрель 1944 года Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Ночь перед наступлением

Выпуск «Известий» № 86, 11 апреля 1944 года

Снова в Крыму

«Ночь перед наступлением. Она тиха и торжественна. Люди делают последние приготовления, пишут письма домой, еще раз проверяют себя и оружие. В восемь часов утра над нашими позициями взвились ракеты. Послышался гул, задрожала земля, загремели разрывы. Приведем показания немецкого лейтенанта Линднера, взятого в плен в первых же боях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Я крикнул, и люди бросились в траншеи, к амбразурам. Траншеи быстро заполнились солдатами. У русских окопов показались фигуры. Они зашевелились. Снаряды рвутся далеко позади передовой линии. Огонь перенесен в глубину. Русские идут в атаку, — подумал я. — Мы знали, что этой ночью скрытно сосредоточена немецкая артиллерийская группировка. Она неизвестна противнику и не пострадала от артогня. Как только русские выйдут, батареи ударят, всё смешают с землей.

Загремел залп, другой. Заговорили эти батареи. Русские кричат: «Ура!», но странно — почему-то не двигаются с места.

Советские солдаты во время боя в окрестностях Севастополя, весна 1944 года Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

И вдруг совершенно неожиданно по немецким окопам вновь ударили снаряды русских. Ложная атака обманула нас. То, что мы считали концом, было лишь началом. Такой артиллерийской подготовки мы еще не видели. В первые же полчаса все связи были порваны, основные огневые точки разрушены. Солдаты бросились в тыл.

Тем временем наши пехотинцы врываются в окопы и траншеи противника. Всё перемешано, сравнено с землей. Казалось, огромный плуг вспахал землю перешейка, поставил торчком тяжелые рельсовые перекрытия. В траншеях вспыхнули рукопашные схватки. Агитатор Сачков прыгнул в окоп и с криком «А ну, сторонись, гады, русский идет!» пулеметной очередью уложил всех бывших там немцев, захватил пулемет и несколько автоматов. Так же отважно действовал сержант Новицкий, с гранатами в руках ворвавшийся в траншею».

Специальный корреспондент «Известий» П. Никитин.

Освобождение городов в стране уже традиционно сопровождалось праздничными залпами артиллерийских орудий. Успехи на Крымском полуострове отмечали особенно ярко.

Памятник «Оборона Севастополя» защитникам города в годы Крымской войны, Исторический бульвар, весна 1944 года Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

Выпуск «Известий» № 87, 12 апреля 1944 года

Два салюта

«Радостным весенним громом вновь наполнилась вчера столица нашей Родины Москва. Двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий она салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе, Сиваше и овладевшим важнейшим железнодорожным узлом Крыма — Джанкой. Небо озарилось разноцветными ракетами, и в этих ярких огнях светилась радость миллионов советских людей, переживающих теперь незабываемые исторические дни. Вслед за освобождением жемчужины Юга — героической Одессы нанесено крупное поражение немецко-фашистским захватчикам в Крыму. Час спустя грянули новые двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Москва на этот раз салютовала доблестным войскам Отдельной Приморской Армии, прорвавшим оборону противника и овладевшим городом и крепостью Керчь».

Свободный полуостров

Уже 13 мая в газете «Известия» был опубликован материал, посвященный полному разгрому немецких войск в Крыму.

Выпуск «Известий» № 113, 13 мая 1944 года

Сегодня в Крыму

«Эти дни никогда не изгладятся в памяти. Мы объезжаем район боев под Севастополем. Спокойная деловитость людей, хорошо знающих свое дело и твердо уверенных в успехе, — вот чем отмечено поведение каждого нашего рядового бойца и офицера на поле боя и в ближайшем тылу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Если бы мне в академии дали в мирное время такую задачу, в такой обстановке, какую вы наблюдали 7 мая, я бы сказал: так не бывает. Судите сами: море, горы, сталь и бетон, да еще такая насыщенность современными огневыми средствами. А в результате — разгром, полный разгром лютого врага!

Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе, весна 1944 года Фото: РИА Новости/Владислав Микоша

Так говорил мне крупный штабной работник, начавший войну на юге и завершивший серьезный этап войны под Севастополем. Он был еще сравнительно молод. И он сам, и все, выполнявшие севастопольскую операцию, вложили в нее, кроме присущих русскому солдату качеств, кроме отваги и находчивости, — зрелость, приобретенную за годы войны».

Специальный корреспондент «Известий» П. Белявский.