«Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Но никому не позволим угрожать»

В Москве с триумфом прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне . В нем приняли участие 40 расчетов — это 9 тыс. военнослужащих. После пешей части по Красной площади проехала механизированная колонна, и даже не самые типичные для мая погодные условия не помешали авиационной части парада . Владимир Путин в своем обращении к гражданам напомнил о важности сохранения исторической памяти, подчеркнув, что наша страна сделает всё возможное для предотвращения прямого столкновения с оппонентами. При этом Верховный главнокомандующий напомнил, что стратегические силы РФ всегда находятся в состоянии боевой готовности . Почему современной России столь важно знать правду о событиях 1940-х и как ветераны вспоминают те страшные годы — в материале «Известий».

Перед парадом

На Красную площадь журналисты стали приезжать к 9 утра, на Васильевском спуске уже готовилось к построению несколько «коробок» — групп военнослужащих, проходящих во время пешей части парада. Кто-то в полной готовности, кто-то — в режиме «вольно», военные переговаривались и смеялись между собой. Однако как только была дана команда, в секунду они сформировали ровные ряды, буквально сразу же готовые пройти строем перед гостями парада.

Гости тоже приехали заранее: в кремлевском пуле говорили, что интерес к параду Победы в этом году огромный, и на трибунах не было ни одного свободного места . Те, у кого были специальные приглашения на парад, получили подарки, в них включили и дождевики защитного цвета и пледы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Всё пригодилось: в первую минуту парада опять пошел снег, что для Москвы в это время года — случай скорее исключительный.

Погода создавала определенную интригу: многие в разных концах Красной площади обсуждали, будет ли воздушная часть парада . В конечном итоге снег не помешал и этому, самому зрелищному этапу мероприятия.

Перед началом торжественной церемонии военнослужащие Почетного караула вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя Победы в Великой Отечественной войне. Принимающий парад министр обороны объехал парадные расчеты и приветствовал войска. Главу военного ведомства встречал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, командующий парадом .

«Мы никому не позволим угрожать нам»

После соблюдения приветственного протокола к гражданам обратился президент РФ Владимир Путин, и в этом году его речь была особенно эмоциональной. Он напомнил, что в эти дни наша страна сражается не только в рамках СВО против современных форм нацизма, но и отстаивает историческую правду и справедливость , которой пытаются лишить единый российский народ западные оппоненты.

— Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи . Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни, — сказал президент.

Он подчеркнул, что реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит ,

Президент РФ Владимир Путин на параде в честь победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2024 года Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

стремящихся разжечь всё новые региональные конфликты, межнациональную и межрелигиозную вражду. Целью таких действий стран Запада Владимир Путин называет намерение сдержать суверенные независимые центры мирового развития.

— Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность , знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в том же время никому не позволим угрожать нам . Наши стратегические силы всегда в боевой готовности, — обратился он с предупреждением к геополитическим оппонентам РФ.

Путин напомнил, что судьба человечества в годы Второй мировой решалась в битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. А потому в России, в отличие от Запада, не забывают тяжелых уроков той войны.

Кроме того, президент подчеркнул, что в первые три года Великой Отечественной войны все республики Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, в то время как буквально вся Европа работала на военную мощь вермахта .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— При этом подчеркну: Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии, — сказал глава государства.

Период, через который сейчас проходит наша страна, президент обозначил как рубежный и сложный, и будущее России зависит от каждого из ее граждан .

— Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо и неизменно равняемся на поколение победителей — отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину, — сказал он.

В завершение Владимир Путин объявил минуту молчания в память о воинах Великой Отечественной войны, ушедших от нас ветеранах, в память о мирных жителях, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, а также о погибших товарищах, павших в борьбе с неонацизмом в праведном бою за страну.

Не отвлекая войска с фронта

Всего в шествии участвовали 40 парадных расчетов, свыше 9 тыс. военнослужащих, в том числе более тысячи участников специальной военной операции .

По традиции первыми в парадном строю прошли барабанщики Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Они задают темп пешим расчетам. За ними — подразделения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а затем парадные расчеты суворовцев, нахимовцев и воспитанников кадетских корпусов. Следом промаршировала колонна Юнармии.

Под знаменами боевых частей, освобождавших Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу, прошли участники специальной военной операции . Среди них — семь Героев России и 24 кавалера ордена Мужества. За участниками СВО чеканили шаг слушатели Общевойсковой академии, курсанты Военного университета, курсанты Академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии. Следом на Красной площади появился парадный расчет военнослужащих-женщин.

Прохождение представителей ВКС открыл парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина .

Участников специальной военной операции на Красной площади во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

За ними появились офицеры и курсанты Военно-космической академии имени Можайского. ВМФ на параде представляли офицеры и курсанты Высшего военно-морского училища им. адмирала Ушакова, Высшего военно-морского инженерного училища, Тихоокеанского высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова.

За моряками прошел расчет Академии РВСН им. Петра Великого , а затем офицеры и курсанты Рязанского высшего командного воздушно-десантного училища имени Маргелова. После них на площади появилась колонна Московского пограничного института ФСБ России, а следом — офицеры и курсанты Академии радиационной, химической и бактериологической защиты. Также мимо трибун маршировали представители 38-й отдельной железнодорожной бригады, за которыми прошла колонна Военной полиции. Затем показались парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России, колонна Отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии, а за ними — парадный расчет казаков Всевеликого войска донского. Завершили пешую часть парада знаменитые «кремлевские курсанты» — обучающиеся в прославленном Московском высшем общевойсковом командном училище.

Механизированную колонну по традиции возглавил танк Победы — Т-34-85 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Всего в ее составе 61 единица техники, стоящая на вооружении. За легендарным танком по брусчатке площади проехали «Тигр-М», «ВПК-Урал» с дополнительной защитой из парка 16-й отдельной бригады специального назначения. Впервые на параде были представлены образцы бронеавтомобилей «КамАЗ» с колесной формулой 4x4, а также медицинского бронеавтомобиля «Линза».

Военная техника во время парада на Красной площади в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— На параде впервые появились машины, которые применяют наши штурмовики, спецназ, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Они были доработаны с учетом опыта специальной военной операции. Сейчас внедрение новой техники и модернизированных образцов идет в разы быстрее, чем в мирное время. Системы уже отработаны, показали себя в бою.

Техника ракетных войск и артиллерии представлена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Войска ПВО — системой С-400 «Триумф» . Также мимо трибун прошла механизированная колонна Ракетных войск стратегического назначения. В ее составе — подвижные грунтовые комплексы «Ярс». Завершили прохождение парадного строя боевой техники бронетранспортеры «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил.

В финальной части парада Победы над площадью пролетела девятка самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». А шестерка штурмовиков Су-25ВМ раскрасила небо над столицей в цвета российского флага .

Как и в прошлом году, на параде не было строевых частей — все рода войск и виды Вооруженных сил были представлены военными учебными заведениями. Действующие воинские части с фронта не отвлекались .

— Все наши элитные части находятся там, где решается судьба России, — пояснил Василий Дандыкин. — Поэтому к параду привлекли, главным образом, курсантов высших учебных заведений.

Историческая память

В современной России память о Победе приобретает особую значимость, а масштаб катастрофы, которая случилась с народами Советского Союза по вине нацистской Германии, необходимо осознавать каждому последующему поколению людей, живущих в стране и за ее пределами, и прежде всего — на территории трех славянских республик , понесших наиболее тяжелые потери в годы Великой Отечественной, говорит «Известиям» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

— Память о наших жертвах и о наших победах — это и есть память о войне. Как мы знаем, в тех странах бывшего СССР, где память о войне начинает переписываться, там, где предлагаются диаметрально противоположные версии этой войны, происходят достаточно тяжелые процессы с точки зрения общественного сознания. Там так или иначе начинают возникать силы, которые считают себя потомками тех, кого мы победили, — нацистов или пособников . Память о жертвах нацизма — своеобразная прививка от этого. Поэтому важно, чтобы информация доводилась до сведения наших граждан, особенно подрастающего поколения, — сказал Рудаков.

Бойцы Красной армии после военного парада на Красной площади отправляются на фронт Фото: РИА Новости

При этом историк отмечает, что если отвлечься от юридической стороны вопроса, связанного с установлением фактов геноцида советских народов со стороны гитлеровской Германии, надо понимать, что постсоветские государства до сих пор несут на себе эту травму, которая укоренена в нашей исторической памяти.

— Геноцид нашего народа привел к огромной демографической яме, и последствия этого мы пожинаем до сих пор. Наши потери были связаны не только с военными действиями, но и с геноцидом против мирного населения : количество людей в тылу, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории СССР, превышает число наших военных потерь, что особенно важно в контексте блокады Ленинграда, — подчеркнул он.

Об одной из самых страшных страниц в истории той войны вспоминает Марина Малевина, дочь Юрия Колесникова, который, будучи ребенком, стал узником нацистского концлагеря. Его главной целью было обеспечение раненых фашистов кровью в медицинских целях.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду. Декабрь 1941 года Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

— Он всё помнит. И как гнали детей колоннами, и как матери следом бежали, и как бросали детям кусочки хлеба. Слезы наворачиваются , — рассказала «Известиям» Марина Малевина. — А держать в руках частичку огня Победы (лампу с частичками Вечного огня, которую подарили активисты. — «Известия») — это незабываемо. Это будет воспоминанием на всю оставшуюся жизнь.

Ветеран Михаил Паймер считает, что трудности, через которые проходит наша страна сегодня, закалят российское общество и дадут импульс для его будущего развития.

— Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается наша страна, мы продолжаем развиваться , строим дороги, жилье, с каждым годом улучшаем социальные блага. Людям становится жить лучше и богаче. Считаю, что та молодежь, которая сегодня живет в России, по своей идеологии и миропониманию абсолютно родственна моему поколению , — поделился он в разговоре с «Известиями».