Подпольный праздник: как в Прибалтике пройдет День Победы

День Победы — традиционный для прибалтийских республик раздражитель. После начала СВО власти трех стран отбросили последние приличия и перешли к откровенным репрессиям. В Латвии грозят штрафами и судами за возложение цветов на места, где раньше стояли советские памятники. В Эстонии запретили приходить на кладбища группами. В Литве обсуждают, какой бы еще памятник снести. Подробности — в материале «Известий».

В Латвии проследят за могилами и пустыми постаментами

Латвийский сейм в срочном порядке (сразу в трех чтениях) принял закон о запрете празднования Дня Победы. Согласно документу, 9 мая запрещается пользоваться пиротехникой, проводить публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты. Местным властям предписано аннулировать все разрешения на массовые собрания, которые были выданы до принятия закона.

В аннотации к законопроекту сказано, что он направлен на защиту государственной и общественной безопасности, предупреждение беспорядков, предотвращение угрозы демократическим ценностям. Документ также якобы поможет избежать «ложного освещения исторических событий» — Латвия считает, что была оккупирована Советским Союзом, поэтому против его прославления. Подчеркивается также, что решение принято в знак солидарности с Украиной.

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

В полиции Латвии заявили, что будут строго следить за соблюдением закона. Наказывать пообещали в том числе тех, кто попытается возложить цветы на места, где стояли ныне демонтированные советские памятники. Кроме того, нельзя долго стоять и собираться группами около солдатских могил и братских захоронений. Непонятно, как эти запреты соотносятся с любыми демократическими нормами, об этом, впрочем, в Латвии не задумываются. За нарушение предписаний грозят штрафы — до €400 для физлиц, до €3,2 тыс. для юрлиц. Отрицание советской оккупации карается также лишением свободы на срок до 5 лет.

Жители Латвии при этом пишут, что всё равно собираются почтить память погибших. Один из опросов свидетельствует, что наиболее популярна идея пойти с цветами на любое кладбище, где есть братские захоронения, на втором месте вариант посетить рижский Парк Победы, где в прошлом году снесли памятник Освободителям. Понятно, однако, что в нынешних условиях многие предпочтут все-таки остаться дома и отметить праздник в безопасном формате.

В Эстонии и Литве выпишут штраф до €1,2 тыс.

Эстонские власти пошли похожим путем. Полиция запретила с 5 по 9 мая проводить любые памятные мероприятия в Таллине, Нарве, уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения. Вне закона советская и российская символика, «собрания и выступления, пропагандирующие войну».

В полиции говорят, что в указанные дни разрешается прийти на кладбище, «поклониться павшим, развернуться и уйти» . При этом опять же запрещена любая символика, на телефоне нельзя включать «агрессивную музыку». Эстонской православной церкви в часовнях и храмах на кладбищах предписано проводить панихиды и богослужения только в помещениях, не выходить на территорию собственно кладбищ. Отдельно в этом смысле упоминается военное кладбище Таллина.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Возлагать цветы на места, где стояли демонтированные советские памятники, формально не запрещено. Власти при этом подчеркивают, что такое поведение считают нежелательным. «Не стоит сейчас никого провоцировать. Думаю, все понимают, в какое время мы живем. Если вы хотите куда-то возложить цветы, то лучше придите на кладбище, возложите и уходите! » — говорит представитель департамента полиции Елена Мирошниченко.

Силовики при этом обещают действовать «строго и конкретно». « Никаких диалогов ни с кем не будет. Мы будем сразу изымать любую запрещенную атрибутику и начинать производство. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: нарушителям грозит штраф до €1,2 тыс. или арест сроком на год », — говорит Мирошниченко. Она добавляет, что власти пристально следят за возможными организаторами запрещенных мероприятий. Для их выявления в том числе мониторят соцсети и читают дискуссии на интернет-форумах, а с известными активистами уже провели беседы.

Отдельно эстонские власти обсуждают ситуацию в приграничной Нарве. Через реку от города находится российский Ивангород, где к Дню Победы монтируют большой экран, на котором будут транслировать праздничный концерт. Считается, что трансляция может привлечь и «нарвских зевак». Представитель полиции Калмер Янно говорит, что силовики будут отслеживать ситуацию, «готовятся к любым сценариям».

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Литве в нынешнем году каких-то новых запретов не анонсировано, решили, видимо, что хватит прошлогодних. Накануне Дня Победы в прошлом году в Вильнюсе запретили выдавать разрешения на любые мероприятия, приуроченные к 9 Мая, назвав их пророссийскими манифестациями. Тогда же сейм Литвы приравнял георгиевскую ленту к советским и коммунистическим символам, за их публичную демонстрацию в стране грозит штраф до €700 для физлиц и до €1,2 тыс. для юрлиц.

В нынешнем году 1 мая в Литве вступил в силу закон о десоветизации общественных пространств. Документ предписывает снести все неугодные памятники, переименовать улицы и снять мемориальные доски. При этом зачистка общественных пространств в Литве и так давно идет. Например, в стране не осталось ни одного памятника воинам Красной армии. Последний монумент — мемориал на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе — снесли в конце прошлого года. Мэр литовской столицы тогда говорил, что город «стал чище».

Главная цель — дезорганизовать русские общины

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич говорит, что власти прибалтийских республик нацелены на дезорганизацию и полную ликвидацию русскоязычных общин.

— Все партии, которые хоть с каким-то пониманием относились к России и русским, выдавлены с политического поля. В Европе сложился благоприятный климат для любых антироссийских действий. За исключением, наверное, непосредственного физического уничтожения с россиянами и лицами без гражданства в Прибалтике сделать можно всё. Местные националисты пользуются сложившейся ситуацией и целенаправленно идут к своему идеалу — однородному обществу без значимых групп нацменьшинств , — отмечает собеседник. Межевич также добавляет, что 9 мая могут произойти некие провокации, которые власти используют для дальнейшего нагнетания ситуации и нового витка репрессий.

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков говорит, что страны Балтии видят себя в авангарде борьбы с Россией, 9 Мая используется, чтобы подчеркнуть отмежевание от Москвы и советских традиций.

— Играет роль и принцип политической инерции. Тема отношений с Россией актуализируется к знаковым датам, что подталкивает власти вводить новые ограничения, демонстрируя, что они держат руку на пульсе, — отмечает политолог.