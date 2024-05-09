Путин перед парадом Победы лично встретил иностранных лидеров

Президент России Владимир Путин перед парадом Победы на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, которые приехали в Москву по случаю 9 Мая.

В частности, на празднование прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В столицу также прибыли президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

В это время на Красной площади ведутся последние приготовления к параду, в котором будут участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.