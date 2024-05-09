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В Москве ведутся последние приготовления к параду в честь Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве участники военного парада в честь Дня Победы уже собрались на Красной площади.

«Известия» делятся кадрами последних приготовлений к мероприятию.

В военном параде на Красной площади в Москве будут участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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