Немецкие танки Leopard оказались для неподготовленных украинских бойцов не «чудом», а «смертельной ловушкой». Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Солдатам говорили, что это невероятное оружие. В итоге оно оказалось не чем иным, как смертельной ловушкой», — сказал эксперт.

Он отметил, что надежды Киева в отношении западного оружия не оправдались и танки не смогли переломить ход противостояния. Риттер указал на несколько недостатков боевых машин.

«Эти танки бесполезны. ВСУ не умеют ими пользоваться, не умеют их ремонтировать. Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя», — резюмировал разведчик.

28 июля Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX. В тот же день президент России Владимир Путин рассказал об изменении тактики Киева в связи с большими потерями военной техники.

Ранее, 13 июня, глава государства указывал, что российские войска уничтожили 25–30% военной техники противника. По словам российского лидера, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.