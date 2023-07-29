Путин сообщил об изменении тактики ВСУ в связи с потерями в бронетехнике

За последние несколько суток серьезных изменений ситуации в зоне СВО нет, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали избегать использования военной техники в связи с ее значительными потерями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 июля во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? [ВСУ] подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и эта техника сразу исчезает», — сказал он журналистам.

По словам главы государства, Киев с момента начала контрнаступления потерял более 400 танков.

«Начиная с 4 июня, я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, и это только то, что мы видим, а сейчас — 415 и 1,3 тыс. с лишним бронемашин разного класса», — подчеркнул Владимир Путин.

28 июля в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине российские силы уничтожили более 11 тыс. единиц тяжелой техники противника. По его словам, ликвидировано 11 010 танков и других боевых бронированных машин.

27 июля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения российской армией бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Бойцы уничтожили бронехнику противника точными ударами баражирущих боеприпасов.

13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, президент РФ указал, что ВС страны уничтожили 25–30% военной техники противника. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.