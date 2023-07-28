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Минобороны назвало число уничтоженной с начала СВО тяжелой техники ВСУ

МО: с начала спецоперации уничтожено более 11 тыс. единиц тяжелой техники ВСУ
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Фото: ТАСС
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С начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине российские силы уничтожили более 11 тыс. единиц тяжелой техники противника. Об этом 28 июля заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ликвидировано 11 010 танков и других боевых бронированных машин.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11010 танков и других боевых бронированных машин <…>», — сказал он.

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Днем ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российской армией бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Бойцы уничтожили бронехнику противника точными ударами баражирущих боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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