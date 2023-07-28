Минобороны назвало число уничтоженной с начала СВО тяжелой техники ВСУ
С начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине российские силы уничтожили более 11 тыс. единиц тяжелой техники противника. Об этом 28 июля заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ликвидировано 11 010 танков и других боевых бронированных машин.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11010 танков и других боевых бронированных машин <…>», — сказал он.
Днем ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российской армией бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Бойцы уничтожили бронехнику противника точными ударами баражирущих боеприпасов.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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