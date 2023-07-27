Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ опубликовало в четверг, 27 июля, кадры уничтожения российской армией бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

На записи видно, как операторы беспилотного летательного аппарата вычислили бронегруппы ВСУ, которые, в свою очередь, предприняли попытку атаки под прикрытием танков российских подразделений.

Бойцы уничтожили бронехнику противника точными ударами баражирущих боеприпасов. Кадры демонстрируют поражение трех украинских танков.

Ранее в этот день «Известия» представили видео уничтожения танка ВСУ российскими десантниками. После удара по бронемашине один из украинских боевиков успел покинуть танк, падая на землю.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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