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ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два колесных танка AMX

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX в зоне спецоперации. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 28 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что это произошло в районах Работино и Успеновуи Запорожской области, где боевики 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленной танками иностранного производства, предприняли атаку на российские позиции.

По словам Конашенкова, российские военные, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразили все атаки превосходящих сил противника.

«Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины», — сказал он, добавив, что также была уничтожена артиллерийская система М777 производства США и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что в районе населенного пункта Сергеевки Луганской народной республики (ЛНР) российские штурмовые отряды продолжили развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра.

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