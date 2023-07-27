ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Подразделения группировки войск «Центр» отразили девять атак противника на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем 27 июля заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки «Центр» отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа «пикап», орудие Д-30, три миномёта и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины сдались плен», — сказал он.
Также Савчук добавил, что на этих двух направлениях направлениях экипажи Су-34 нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами боевиков в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.
В этот же день разведчики ВС РФ рассказали об уничтожении военной техники ВСУ под Угледаром. В ходе неудачной атаки ВСУ потеряли три танка и две боевые машины пехоты (БМП).
24 июля Александр Савчук сообщил, что ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, однако в результате действий группировки войск «Центр» противник понес значительные потери, а также более 40 боевиков сдались в плен.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.