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Более 40 боевиков ВСУ сдались в плен после 13 отраженных атак армией РФ

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, однако в результате действий группировки войск «Центр» противник понес значительные потери, а также более 40 боевиков сдались в плен. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук.

«На сватовском и краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции. В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе», — цитирует его «РИА Новости».

Согласно данным Савчука, российские военные уничтожили три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, также были поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета в ходе контрбатарейной борьбы.

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Ранее в этот же день сообщалось, что огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации, применив термобарические боеприпасы.

15 июля штурмовики Западного военного округа (ЗВО) рассказали о взятых в плен националистах, оборонявшихся на купянском направлении. Ранним утром военнослужащие в составе боевых пар незаметно выдвинулись к развалинам промзоны, где укрылись боевики ВСУ. Разделившись на несколько групп, разведчики малыми силами из стрелкового оружия уничтожили огневые точки и взяли в плен украинских боевиков, застав их врасплох.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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