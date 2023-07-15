Штурмовики ЗВО рассказали о взятых в плен «отдыхавших» боевиках ВСУ

Штурмовая группа из состава разведывательного подразделения Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватила в плен националистов, оборонявшихся на купянском направлении. Минобороны 15 июля рассказало и показало, как штурмовики настигли не ожидавшего их противника.

Ранним утром военнослужащие в составе боевых пар незаметно выдвинулись к развалинам промзоны, где укрылись боевики ВСУ. Разделившись на несколько групп, разведчики малыми силами из стрелкового оружия уничтожили огневые точки и взяли в плен украинских боевиков.

«Мы зашли на промзону тихо, разделились на несколько групп и взяли сначала под контроль одну точку, и один из наших первым открыл огонь, заметил противника, который... отдыхал, могу так сказать. Обстановка позволяла им это делать. И мы их застигли врасплох. Одного сразу ранили, двоих вытащили из укрытия, после этого стали сдаваться другие», — рассказал командир взвода с позывным Архангел.

Он добавил, что на второй половине промзоны начался бой, и еще двое боевиков были ликвидированы. Оставшиеся сами сдались после того, как их выкуривали дымовыми шашками и гранатами.

«Они поняли, что настрой серьезный и никто шутить не будет. Как и пленные почувствовали, что их никто трогать не будет — ни бить, ни расстреливать. Спокойно их отвели к нашим тыловым частям и отвезли по местам распределения», — подытожил командир взвода.

Закрепившись на рубеже и допросив пленных, разведчики передали в штаб группировки «Запад» ценную информацию, которая помогла российским подразделениям продвинуться вперед, пояснили в Минобороны.

«Заходили мы в дождь, неожиданно, распределились сначала группами. И пошли в промку (промзону. — Ред.). Первая группа зашла вправо, мы с напарником — по центру, третья группа слева. При первой стрекотне мы обнаружили наемников. Их было трое сначала. Они были раненые. Ну взяли их оттуда в плен. За стенкой сидели еще трое. Взяли и их в плен. Потом завязался бой: одного ликвидировали, одного взяли в плен. А мы закрепились там около 25 человек. Ну они в этот раз прохлопали нас, проспали. Дождик нам сыграл на руку, что они не бдили, не думали, что мы такие наглые», — рассказал военнослужащий ЗВО с позывным Бешеный.

При осмотре местности и трофеев было обнаружено, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники из стран НАТО, добавили в Минобороны.

7 июля пленные военнослужащие ВСУ рассказали о низком моральном духе в подразделениях из-за больших потерь и плохого обеспечения. Командиры, по их словам, не умели воевать, посылали «на мясо» множество людей, которых становилось с каждым разом всё меньше.

26 июня Минобороны рассказывало, как штурмовые группы Воздушно-десантных войск РФ вытеснили противника с укрепленных позиций на краснолиманском направлении. Для начала артиллеристы и саперы освободили пространство для маневра пехоты и провели траншею до опорных пунктов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.