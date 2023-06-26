Штурмовики ВДВ продвинулись вперед на краснолиманском направлении

Штурмовые группы Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ вытеснили противника с укрепленных позиций на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Министерство обороны.

В первую очередь была организована серьезная подготовка. Артиллеристы и саперы освободили пространство для маневра пехоты и провели траншею до опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы взяли первый опорник, пошли ко второму, зашли в него, закрепились», — рассказал стрелок штурмовой группы с позывным Шустрый.

Он также упомянул, что один из националистов оказался оглушен гранатой и как только появились российские бойцы — выбросил оружие, снял форму и сдался в плен. Его отправили в тыл.

После этого командир группы, который наблюдал за ходом операции с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил о приближении группы противника в составе шести человек. В завязавшемся стрелковом бою служащие ВС РФ ликвидировали пятерых неприятелей, одного взяли в плен.

Днем ранее начальник пресс-центра восточной группировки Олег Чехов рассказал, что в районе Новодонецкого на южнодонецком направлении войсками российской артиллерии были сокрушены броневики, пикап и военные ВСУ, а также при помощи авиации были уничтожены броневик и скопления живой силы в районе Нескучного.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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