Российские военные группировки войск «Восток» отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях, а также уничтожили танки, броневики и живую силу противника. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе Макаровки. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и живая сила. Понеся потери, противник отступил», — сказал Чехов «РИА Новости».

На запорожском направлении в районе населенного пункта Ровнополь мотострелки отразили атаку украинской армии численностью примерно в одну роту, также уничтожив танки, броневики и живую силу, добавил он.

Начальник пресс-центра подчеркнул, что в районе Новодонецкого на южнодонецком направлении войсками российской артиллерии были сокрушены броневики, пикап и военные ВСУ, а также при помощи авиации были уничтожены броневик и скопления живой силы в районе Нескучного.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Все попытки противника были отбиты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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