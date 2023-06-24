В Хмельницкой области силы РФ уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow

В ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области российскими силами в субботу, 23 июня, уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 июня.

Также, по его словам, Воздушно-космическими силами (ВКС) России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр.

Конашенков также сообщил, что в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Все попытки противника были отбиты.

В частности, на донецком направлении активными действиями Южной группировки войск были успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — рассказал официальный представитель Минобороны.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что силы РФ уничтожили американскую САУ Paladin и минометный расчет ВСУ на купянском направлении. Помимо этого, в результате десяти авиационных ударов экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 были уничтожены скопления живой силы, вооружение и военная техника 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника, добавил начальник пресс-центра группировки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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