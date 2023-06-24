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ВС РФ уничтожили САУ Paladin украинской армии на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили американскую САУ Paladin и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это в субботу, 24 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населенного пункта Песчаная. Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское», — сообщил Зыбинский «РИА Новости».

Помимо этого, в результате десяти авиационных ударов экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 были уничтожены скопления живой силы, вооружение и военная техника 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника, добавил начальник пресс-центра группировки.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Западной группировки войск нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Петро-Ивановка на купянском направлении, сообщил Зыбинский. Он также сообщил, что в районе населенного пункта Двуречное расчетом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен разведывательный беспилотный аппарат американского производства Puma.

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Накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что, несмотря на сопротивление украинских войск, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают достигать успехов на купянском направлении. Ганчев отметил, что российские силы притесняют украинские войска на левом берегу Оскола в восточной части Купянска.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ВС РФ по позициям ВСУ на купянском направлении. По его словам, техника направилась в сторону Купянска Харьковской области, куда были переброшены резервные выходы со стороны украинских сил.

Кроме того, 23 июня Зыбинский заявил, что бомбардировщик ВС РФ Су-34 нанес ракетный удар по месту расположения ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Колодезное.

Также в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении в течение суток было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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