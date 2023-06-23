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В Харьковской области сообщили об успехах ВС РФ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Несмотря на сопротивление украинских войск, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают достигать успехов на купянском направлении. Об этом заявил в пятницу, 23 июня, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), конечно, оказывают очень серьезное сопротивление нашим войскам на купянском направлении, но тем не менее за последние дни у наших подразделений есть определенные успехи», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ганчев отметил, что российские силы притесняют украинские войска на левом берегу Оскола в восточной части Купянска.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ВС РФ по позициям ВСУ на купянском направлении. По его словам, техника направилась в сторону Купянска Харьковской области, куда были переброшены резервные выходы со стороны украинских сил.

Также 23 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении в течение суток было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

До этого, 21 июня, российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 10 авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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