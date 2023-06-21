Российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла десять ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 21 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению военной и специальной техники из состава 14-й отдельно механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он «Интерфаксу».

По данным начальника пресс-центра, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные огнем самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожили гаубицу польского производства Krab в районе населенного пункта Песчаное, а расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Берестовое.

Также артиллерия группировки «Запад» вскрыла и уничтожила два пикапа и два отделения живой силы противника в районе населенного пункта Ольшана при попытке украинской армии провести ротацию подразделений на передовых позициях, сообщил Зыбинский.

Он дополнил, что расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили два разведывательных беспилотника «Посейдон» и «Мира» в районе населенного пункта Николаевка и Великий Выселок.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские силы пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Он добавил, что на купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области и ЛНР. За прошедшие сутки на этом участке потери ВСУ составили до 40 военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня по 20 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Также Игорь Конашенков 20 июня сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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