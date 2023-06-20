Российские силы за сутки успешно отразили 14 атак украинских боевиков в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 20 июня, на брифинге.

«На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника <…>. В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков, добавив, что на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении были отражены четыре атаки мотопехотных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков уточнил, что общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 боевиков, девять танков, одна боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 американского производства. Кроме того, было нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах Новополя ДНР и Левадного Запорожской области.

Также в этот день начальник пресс-центра группировки Олег Чехов рассказал, что около населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка в ДНР российская армейская авиация ликвидировала военную технику и разбила более десятка мест скопления националистов.

Двумя днями ранее Конашенков сообщал, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

Тогда же сообщалось об уничтожении в районе населенного пункта Ямполь в ДНР командно-наблюдательного пункта батальона украинской 95-й десантно-штурмовой бригады.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.