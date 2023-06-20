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Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Бойцы группировки «Восток» сдержали натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 20 июня, «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Отражена атака до пехотного взвода противника в районе восточнее Левадного (Запорожская область — ​Ред.). Уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ», — заявил он.

Кроме того, около населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) армейская авиация ликвидировала военную технику и разбила более десятка мест скопления националистов. А в районе Великой Новоселки (ДНР) по итогам контрбатарейной борьбы огнем самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» была уничтожена украинская гаубица.

Также, по словам Чехова, на запорожском направлении средствами воздушной разведки были вскрыты две разведгруппы противника между селами Решетиловское и Дорожнянка, после чего мотострелковые подразделения при поддержке минометных расчетов разбили диверсантов. В это же время наступательную деятельность ВСУ пресекли в районе Мирного. Неприятель отступил с ощутимыми потерями.

«В ходе контрбатарейной борьбы огнем гаубичной артиллерии уничтожен минометный расчет в районе Дорожнянки», — добавил собеседник агентства.

Наконец, заявил он, благодаря усилиям военных летчиков, удалось результативно атаковать место скопления сил противника в районе Левадного. Между тем расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков под городом Орехов.

Помимо прочего, с помощью зенитного ракетного комплекса «Тор» были сбиты два украинских беспилотника: «Фурия» и «Валькирия».

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, которую применяет Киев. Все объекты были поражены.

Также в этот день ведомство сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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