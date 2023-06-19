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Минобороны сообщило об уничтожении западного танка ВСУ дроном-камикадзе

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного образца с применением дрона-камикадзе. Об этом Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале 19 июня.

Боестолкновение произошло на Запорожском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны.

Кроме того, официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее в этот день заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по резервам иностранной военной техники ВСУ. Все объекты были поражены.

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Накануне в конструкторском бюро (КБ) «Око» сообщили, что российский дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно поразил опорный пункт ВСУ во время первого боевого применения. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. В работе беспилотника использовалась технология «подхват». Она позволяет оператору, находящемуся на месте применения, подхватить борт, выпущенный из тыла и направленный в точку применения. При этом борт идет в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника.

Дальность полета «Привет-82» составляет до 30 км, а скорость — до 140 км/ч.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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