Российский дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время первого боевого применения. Об этом сообщили в воскресенье, 18 июня, в конструкторском бюро (КБ) «Око».

Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км, сообщили в бюро. В работе беспилотника использовалась уникальная технология «подхват»: дрон стартовал из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение.

«Технология позволяет оператору, который находится непосредственно на месте применения, подхватить борт, выпущенный из тыла и направленный в точку применения. При этом борт идет в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника. Далее около линии боестолкновения оператор при помощи пульта осуществляет подхват управления и идет на цель», — передает сообщение КБ ТАСС.



КБ «Око» отмечает, что дрон «Привет-82» прост и удобен в применении. Так, оператор дрона проходил обучение только в бюро, и его опыт пилотирования на тот момент составлял один день, а общий срок подготовки — пять дней. При этом команда запуска ни разу до того не пилотировала данный дрон.

Дальность полета «Привет-82» составляет до 30 км, а скорость — до 140 км/ч.

В марте разработчики сообщали, что использование дрона возможно при штурме укрепрайонов. Кроме того, есть большой запрос на его применение в качестве охотника на бронетехнику. В более отдаленной перспективе «Привет-82» может быть преобразован во фронтовой бомбардировщик, который сможет возвращаться на базу после запуска снаряда.

Конструкторское бюро «Око» основано в 2022 году в Санкт-Петербурге. Специализация компании — производство сверхдешевых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов для поддержки добровольческих батальонов. При этом у бюро нет лицензии на выпуск оружия, в связи с чем вопрос о размещении боекомплектов на готовых системах решается уже в подразделениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.