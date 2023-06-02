Дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

Российские дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и сейчас их готовят к применению в различных подразделениях в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу, 2 июня, в конструкторском бюро (КБ) «Око».

«В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни», — сказали разработчики ТАСС.

В бюро добавили, что с аппаратом уже ознакомились представители некоторых батальонов.

В настоящее время в зоне спецоперации находятся 12 аппаратов «Привет-82». Дальность полета составляет до 30 км, а скорость — до 140 км/ч.

Скоро в серийное производство поступит и разведывательная версия дрона. В бюро рассказали, что беспилотник уже протестирован, осталось только несколько модифицировать камеру. Он сможет совершать полеты до полутора часов.

В марте разработчики сообщали, что использование дрона возможно при штурме укрепрайонов. Кроме того, есть большой запрос на его применение в качестве охотника на бронетехнику. В более отдаленной перспективе «Привет-82» может быть преобразован во фронтовой бомбардировщик, который сможет возвращаться на базу после запуска снаряда.

Конструкторском бюро «Око» основано в 2022 году в Санкт-Петербурге. Специализация компании — производство сверхдешевых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поддержки добровольческих батальонов и ЧВК. При этом у бюро нет лицензии на выпуск оружия, в связи с чем вопрос о размещении боекомплектов на готовых системах решается уже в подразделениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.