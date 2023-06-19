Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным
Армия
Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Общество
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби
Мир
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Политика
Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов
Мир
В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Авто
В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Общество
Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Общество
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели
Спорт
Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Мир
Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области
Сюжет:

Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по резервам иностранной техники ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 июня.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — указал Конашенков.

На донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск были успешно отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным Минобороны, в ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Горят они огнем: ВФУ растрачивают свои стратегические резервы
Украина продолжает атаки лишь для того, чтобы страны НАТО не сократили ей помощь, считают эксперты

Вместе с тем накануне российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США, отметил Конашенков. Также было ликвидировано 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На запорожском направлении российские артиллеристы также уничтожили военную бронетехнику ВСУ. Сообщалось, что в числе отработанных целей танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА. Минобороны публиковало кадры уничтожения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023