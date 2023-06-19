Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по резервам иностранной техники ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 июня.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — указал Конашенков.
На донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск были успешно отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
По данным Минобороны, в ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Вместе с тем накануне российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США, отметил Конашенков. Также было ликвидировано 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На запорожском направлении российские артиллеристы также уничтожили военную бронетехнику ВСУ. Сообщалось, что в числе отработанных целей танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА. Минобороны публиковало кадры уничтожения.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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