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Силы РФ пресекли деятельность трех украинских ДРГ под Харьковом и в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские силы пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 20 июня, на брифинге.

Он добавил, что на купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области и ЛНР. За прошедшие сутки на этом участке потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 40 военных. Украинская армия также лишилась двух боевых бронированных машин, двух автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

«В районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сообщил генерал-лейтенант.

Как дополнил представитель МО РФ, на краснолиманском направлении силы РФ нанесли поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Невское и Червоная Диброва ЛНР. По информации Конашенкова, потери ВСУ там составили до 100 солдат, кроме того, украинская армия потеряла три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Помимо этого, на херсонском направлении в течение суток военными России ликвидировано до 25 украинских военнослужащих, также уничтожено пять автомобилей, артиллерийская американская система М777, гаубица Д-30.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил об уничтожении расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. Украинские войска при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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