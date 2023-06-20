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«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты ТОС «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр», применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника», — сказал он ТАСС.

По данным начальника пресс-центра группировки, украинская армия при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии группировки войск «Центр» ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.

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Ранее, 16 июня, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что расчет ТОС-1 «Солнцепек» отразил наступление ВСУ в районе Новодонецкого (Волновахский район ДНР) и удержал позиции российских войск. Он сообщил, что наводчик-оператор огнеметной системы сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим ВСУ.

8 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские «Солнцепеки» отражают атаки ВСУ на запорожском направлении. Он также показал, как при помощи ракеты «Фагот» уничтожается вражеская БМП.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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