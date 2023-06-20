«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр», применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника», — сказал он ТАСС.
По данным начальника пресс-центра группировки, украинская армия при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии группировки войск «Центр» ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.
Ранее, 16 июня, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что расчет ТОС-1 «Солнцепек» отразил наступление ВСУ в районе Новодонецкого (Волновахский район ДНР) и удержал позиции российских войск. Он сообщил, что наводчик-оператор огнеметной системы сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим ВСУ.
8 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские «Солнцепеки» отражают атаки ВСУ на запорожском направлении. Он также показал, как при помощи ракеты «Фагот» уничтожается вражеская БМП.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.