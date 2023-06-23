ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины на краснолиманском направлении. Об этом 23 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил он на брифинге.

Также на краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Площанке ЛНР и в Серебрянском лесничестве.

Деятельность двух украинских ДРГ также была пресечена в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области.

«На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — отметил Конашенков.

22 июня в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

До этого, 21 июня, российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 10 авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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