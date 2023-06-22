В МО сообщили об ударе по складу западного оружия на Украине

Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — сказал он.

В оборонном ведомстве добавили, что на донецком направлении российские силы отразили четыре атаки украинской армии в районах Веселого, Северного и Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате было уничтожено свыше 185 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Помимо этого, два склада боеприпасов украинских подразделений ликвидировано в районах Северска и Авдеевки ДНР.

Ранее, 21 июня, Минобороны сообщило, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. Конашенков добавил, что еще две атаки украинской армии отражены на запорожском направлении. Наступательные действия велись механизированной бригадой ВСУ, усиленной танками.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 10 авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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