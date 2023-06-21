Российские силы за сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил в среду, 21 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — сказал он на брифинге.

По его словам, в ходе боев на этом направлении уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Конашенков добавил, что еще две атаки ВСУ отражены на запорожском направлении. Наступательные действия велись механизированной бригадой украинских войск, усиленной танками.

Ранее в этот день также сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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