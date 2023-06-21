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Российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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На запорожском направлении группа войск «Восток» пресекла разведывательную деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 21 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Дорожнянки», — сказал он.

Также российские военнослужащие отразили атаку неприятеля около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ. Когда националисты попытались перегруппироваться, по ним нанесли удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Кроме того, были успешно отбиты две атаки противника между Новоданиловкой и Роготино. Зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса» сбили пять вражеских беспилотников, в то время как артиллерия ликвидировала две гаубицы ВСУ.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Тогда же официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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