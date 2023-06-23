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Корреспондент «Известий» показал атаку ВС РФ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 23 июня показал работу Вооруженных сил РФ по украинским позициям на купянском направлении.

На кадрах видно, что на огневой позиции выставлено в дежурство сразу несколько батарей реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Мы насчитали около восьми автомобилей, и они с минуты на минуты готовы подключиться к атаке», — сказал корреспондент.

По словам Кулаги, техника направилась в сторону Купянска Харьковской области, куда были переброшены резервные выходы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас танки из Западной группировки войск прямой наводкой ведут удар по позициям противника на купянском направлении», — отметил корреспондент.

Накануне стало известно, что ВСУ перебрасывают оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области.

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В этот же день, 23 июня, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что бомбардировщик ВС РФ Су-34 нанес ракетный удар по месту расположения ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Колодезное.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

22 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что танкисты Западной группировки войск (ЗВО) перешли в атаку на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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