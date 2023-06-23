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Авиация ВС РФ нанесла удар по батальону ВСУ в районе Колодезного

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Бомбардировщик ВС РФ Су-34 нанес ракетный удар по месту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное», — рассказал он.

Кроме того, офицер сообщил, что подразделения украинской 32-й отдельной механизированной бригады были поражены огнем российской артиллерии при попытке провести ротацию на передовых позициях около населенного пункта Берестовое.

Зыбинский отметил, что в том же районе российские силы вскрыли и уничтожили минометным огнем диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника. По его словам, потери ВСУ составили до отделения живой силы, один военнослужащий был взят в плен.

В пресс-центре добавили, что ВС РФ уничтожили два минометных расчета противника.

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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

В тот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня. Также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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