Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны. Об этом в четверг, 22 июня, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны. Пробить нашу первую линию обороны они так и не смогли», — сказал он «РИА Новости».

Рогов отметил, что российские военнослужащие отражают атаки украинских националистов и при необходимости контратакуют.

Боестолкновения на запорожском фронте происходят на Времевском выступе, ореховском и васильевском направлениях.

Ранее, 21 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Также российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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