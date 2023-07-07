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Украинские пленные рассказали о низком моральном духе из-за больших потерь

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали 7 июля о низком моральном духе в подразделениях из-за больших потерь и плохого обеспечения.

«Командиры не умели воевать, посылали «на мясо» сколько хочешь людей. Людей становилось с каждым разом всё меньше и меньше. Бежали люди, но за спиной была национальная гвардия, которая стреляла в спину. Некоторым удавалось бежать», — рассказал Федор Миранчук.

«Я очень сильно хотел жить. Ваши (российские. — Ред.) штурмовики всё знали, умело зашли в наш окоп. Наш командир сбежал из окопа. Сбежали трое. Я посмотрел на этот ад. Что мне оставалось сделать? Только сдаться в плен», — отметил украинский военный.

Другой собеседник издания сказал, что «российские войска подготовлены лучше, чем украинские». Он добавил, что его самого и сослуживцев настраивали против России.

«Работали психологи. Говорили, что русская армия — не такая сильная армия, настраивали нас против русских. <…> Обучали иностранные инструкторы, французы, подготовка никудышная», — подчеркнул военнопленный.

22 июня один из украинских пленных сообщил, что с солдатами ВСУ работали военные инструкторы НАТО, а психологи внушали украинцам человеконенавистническую идеологию и ненависть к русскому народу. Боец, который проходил подготовку в ФРГ, обратил внимание на то, что ему насаждали миф о слабости российской армии и призывали уничтожать как можно больше российских солдат.

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Другой пленный ВСУ, личность которого не раскрывается, 29 июня посетовал на наплевательское отношение старших командиров к бойцам. По его словам, с обеспечением продовольствия были проблемы: еда была не первой свежести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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