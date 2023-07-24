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Огнеметчики ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Огнеметчики ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне спецоперации, применив термобарические боеприпасы. Минобороны РФ 24 июля обнародовало кадры работы российских бойцов на краснолиманском направлении.

В ходе захвата позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащие группировки «Центр» с помощью беспилотников выявили место расположения опорного пункта украинских боевиков. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» и легкого пехотного огнемета ЛПО-97 уничтожили опорный пункт противника.

«Выполняю задачи по поражению живой силы противника, а также по уничтожению наблюдательных и опорных пунктов. Это ЛПО, переводится как легкий пехотный огнемет. <…> Это такая версия для ближнего боя, его легко использовать, удобно. Для поражения дальних используется РПО-А, кодовое название «Шмель». Снаряд термобарический, 93 мм. Он был эффективен в Афганистане, работая по ущельям. То же самое применение здесь», — сказал командир взвода с позывным Пламя.

Он добавил, что снаряды применяются по любой технике, в основном легкобронированной. Такие легкие огнеметные системы, указал боец, удобны в применении российскими военнослужащими в зоне спецоперации.

«Задача у нас была. Находились в лесах, была выявлена пулеметная точка. Пехота не могла пройти — вызвали нас. Отработали, нанесли огневое поражение из пулеметов. Из орудий с собой как минимум это огневой автомат, но еще иногда берем с собой ЛПО и также снаряды к нему. Мы работаем по укреплениям противника, когда не может пройти пехота», — сказал старший огнеметчик с позывным Жига.

Использование термобарических боеприпасов позволило в буквальном смысле выжечь боевиков, укрывшихся в окопах. Термобарические снаряды, которые используются в легких пехотных огнеметах, позволяют получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает всё живое в большом объеме пространства, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав ВСУ.

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17 июля оборонное ведомство показало, как служащие ВДВ РФ сдерживают натиск противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Под прикрытием группы охраны десантники-огнеметчики поражают цели из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и легких пехотных огнеметов. Термобарические заряды эффективно уничтожают окопы, здания и блиндажи, где скрываются украинские боевики.

До этого, 3 июня, в Минобороны рассказали, что огнеметные и гранатометные подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили опорный пункт ВСУ в лесном массиве. Российские бойцы разделились на ударные группы и подгруппы прикрытия. Так, огнеметчики и гранатометчики с дистанции до 300 м с разных точек огнем термобарических боеприпасов РПО-А «Шмель» и фугасных гранат ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-30 уничтожили опорные пункты ВСУ, не вступая в бой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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