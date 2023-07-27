Разведчики ВС РФ рассказали об уничтожении военной техники ВСУ под Угледаром

Российские военнослужащие круглосуточно защищают рубежи на угледарском направлении от прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы разведчиков 29-й армии в окрестностях села Никольское в четверг, 27 июля, поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Помогают огневые точки, обязательные наблюдательные посты, для того, чтобы враг и подумать о контрнаступлении на этом участке фронта не мог», — рассказал военкор.

В этот раз разведчики первыми заметили приближение противника. Координаты сразу были переданы артиллерии, а сами военнослужащие заняли подготовленные огневые точки. Однако подобраться вплотную враг так и не смог: военная техника подорвалась на минах.

«ОЗМ-72 (осколочная заградительная мина. — Ред.) — одна из страшных мин. Она закапывается, маскируется. Выскакивает на [высоту] порядка 90 см и 2,5 тыс. шариков наносит поражение. В радиусе 25–30 м она полностью уничтожает всё», — рассказал командир разведвзвода с позывным Хасан.

По словам Олькова, в результате неудачной попытки атаки ВСУ потеряли почти целую роту живой силы, три танка и две боевые машины пехоты (БМП). Пленный боевик ВСУ Станислав рассказал, что к происходящему конфликту он относится негативно и призвал всех своих сослуживцев не идти на верную гибель.

Ранее, 20 июля, Минобороны РФ сообщило о новой крупной неудачи ВСУ под Угледаром. На прорыв российских рубежей в районе поселка Никольское пошла сразу рота солдат при поддержке бронетехники, однако она сразу же стала мишенью для российской артиллерии и противотанковых комплексов.

16 июля издание Business Insider сообщило, что почти треть БМП Bradley, которые Запад отправил Киеву, могут быть уже уничтожены, повреждены или брошены. Отмечалось, что всего помощь Соединенных Штатов Украине включала 109 таких боевых машин пехоты.

За день до этого командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным Зима рассказал, что российские военные обратили внимание на исчезновение на угледарском направлении ранее присутствовавшей там в большом количестве западной техники ВСУ. По словам командира, ВСУ выдыхаются, что видно из анализа прошедших за месяц боевых действий. Однако в общем ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться сложной.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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