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СМИ допустили уничтожение уже трети переданных Киеву США БМП Bradley

Insider: до 34 из 109 полученных от США БМП Bradley могли быть потеряны ВСУ или повреждены
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Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
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Почти треть БМП Bradley, которые Запад отправил Киеву, могут быть уничтожены, повреждены или брошены. Об этом 16 июля сообщило издание Business Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx.

«Oryx сообщает, что в настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены <...> Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено», — сообщает издание.

Известно, что помощь Соединенных Штатов Украине включала 109 боевых машин пехоты Bradley.

В материале также указывается, что доступ к управлению БМП имела только 47-я механизированная бригада украинской армии.

«Потери не являются неожиданными и, по-видимому, они случились в первые несколько дней контрнаступления», — подытожили журналисты.

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Днем ранее издание The Washington Post заявило, что наиболее уязвимыми местами на поле боя являются недавно прибывшие американские боевые машины Bradley. Они так и не смогли прорвать российскую оборону, хоть и уберегли украинских солдат от травм из-за подрыва мины.

В тот же день газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщила, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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