Минные поля стали камнем преткновения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые намеревались прорваться с помощью боевых машин пехоты (БМП) и танков западных союзников. Борьба Украины на минных полях выявила уязвимые места этой техники, пишет The Washington Post 15 июля.

«Борьба Украины на минных полях выявила уязвимые места бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые официальные лица расценивали как ключевые для Украины. Машины заслужили похвалу солдат: даже после того, как они подорвались на минах, большинство людей внутри выжили, отделавшись лишь незначительными травмами, однако они не смогли в одиночку прорвать оборону России», — пишет газета.

В качестве решения главком ВСУ Валерий Залужный запросил у Запада средства дистанционного разминирования. США уже предоставили Киеву системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но «они также уничтожаются», отметил он, заявив, что таких систем нужно очень много.

Издание приводит комментарий высокопоставленного украинского чиновника, который сообщил, что Киев получил менее 15% от обещанного количества средств разминирования и инженерной техники, включая микроавтобусы, которые были запрошены у западных партнеров в преддверии контрнаступления. Часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе, добавил источник.

В тот же день газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщила, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

13 июля американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь негативные последствия.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.