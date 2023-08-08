ВС РФ начал наступление в Харьковской области с целью установить контроль над регионом. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил The Guardian.

«За последние трое суток продвижение российских войск составило более 3 км вглубь обороны противника», — передает The Guardian слова представителя Минобороны России.

В статье говорится, что в последнее время интенсивность атак с российской стороны усилилась. Предполагается, что увеличение активности связано со стремлением ВС РФ взять под контроль весь северо-восточный регион.

«Россия стремится использовать выгодную ей ситуацию, поскольку контрнаступление Киева концентрируется на юге и востоке страны», — считают в издании.

Перед этим, 4 августа, обозреватель Доминик Сансоне написал в статье для журнала The National Interest, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По словам Сансоне, украинская армия не сможет добиться успеха даже с помощью западного оружия.

Ранее в этот день экс-разведчик США Скотт Риттер сказал, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков. Риттер отметил при этом, что взятие городов не является целью спецоперации. Главной задачей остается освобождение населенных пунктов.

23 июля полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью. Целью станет захват Харькова или Одессы. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.