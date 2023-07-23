Полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику на поле боя с «истощения» противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные позиции. Об этом он написал в статье для Responsible Statecraft.

Однако, по его мнению, эта тактика всё равно не поможет Украине, но может привести к падению ключевых украинских городов из-за рельефа местности.

«География всего этого региона Украины с военной точки зрения характеризуется открытой равнинной местностью с редкими лесопосадками. Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается», — отметил Дэвис.

Он подчеркнул, что ВСУ не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

По словам отставного полковника, самым разумным решением Киева является начало переговоров, чтобы сохранить остатки украинской «свободы и территории». При этом Дэвис указал, что промедление со стороны Киева может обернуться тем, что Россия продолжит наращивать силы и начнет собственное наступление этим летом или осенью. Он предположил, что в ходе него российские войска могут захватить Харьков или Одессу.

Между тем 21 июля британское издание The Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что наступление ВСУ «наберет обороты».

В тот же день британский полковник Ричард Кемп сказал, что у Украины остался один возможный вариант контрнаступления — это проведение лобовой атаки.

В свою очередь, Зеленский назвал причину медленного контрнаступления ВСУ, объяснив это медленными поставками вооружений Западом. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

20 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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