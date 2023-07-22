СМИ узнали об обещании Зеленского Западу нарастить обороты наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что наступление украинской армии «наберет обороты». Об этом сообщило 21 июля британское издание The Financial Times (FT).



По словам украинского лидера, российская армия «хорошо окопалась и заминировала большие территории» на фоне «вынужденной задержки» начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Он сказал, что контрнаступление может «набрать обороты», поскольку ВСУ уже разминируют территории.



«Мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через места заминирования и разминируем эти районы», — отметил украинский президент.



Как сообщает издание, представители западных стран, присутствующие на Аспенском форуме по безопасности, были «встревожены медленным ходом операции».

Накануне Зеленский назвал причину медленного контрнаступления ВСУ, объяснив это медленными поставками вооружений Западом. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.



Тогда же, 21 июля, в Белом доме рассказали о больших потерях украинской армии в ходе контрнаступления. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев еще не использовал весь свой потенциал и ждет подходящего момента.



Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.



20 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.